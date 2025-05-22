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حوادث

حادث دائري المنيب، مصرع شخص وإصابة 15 آخرين وتفحم سيارة بالكامل (صور)

تصادم مروع أعلى دائري
تصادم مروع أعلى دائري المنيب

حصلت فيتو على معلومات جديدة بشأن حادث التصادم المروع الذي شهده الطريق الدائري أعلى منطقة المنيب صباح اليوم،  بين عدة سيارات، حيث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرين، وسط حالة من الفزع بين المارة وقائدي المركبات.

 

 

وبحسب مصادر أمنية، فإن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد أحد السائقين، ما أدى إلى تصادم سلسلة بين أكثر من سيارة، قبل أن تشتعل إحدى المركبات بالكامل بفعل قوة الاصطدام.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق، ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى نقل جثة المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

المرور يرفع آثار الحادث ويُعيد الحركة تدريجيًا

شهدت المنطقة كثافات مرورية خانقة عقب الحادث، قبل أن تنجح الإدارة العامة للمرور في رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة تدريجيًا، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

في الوقت ذاته، بدأت الجهات الأمنية فحص الكاميرات المحيطة بالمنطقة والاستماع لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

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