الحبس 3 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية في مصر الجديدة

قضت محكمة جنح مصر الجديدة، اليوم الثلاثاء بالحبس 3 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية وأموال من شقة مواطن بأسلوب المفتاح المصطنع بمنطقة مصر الجديدة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مواطن يفيد سرقة مشغولات ذهبية وأموال من داخل مسكنه وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.



وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطلين “لهما معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الشقق السكينه بأسلوب المفتاح المصطنع



وبمواجهة المتهمين اقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات وارشدوا عن مبلغ مالى 3 هواتف محمولة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات واتهموهم بالسرقة.



وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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