النقض تؤيد إعدام المتهمين بقتل مسن وحرق منزله في أسوان

أيدت محكمة النقض الحكم الصادر عن محكمة جنايات أسوان بإعدام المتهمين "الحسن ع." و"محمد ز." شنقًا، بعد إدانتهما بقتل رجل مسن بغرض السرقة، وإضرام النيران عمدًا في منزله لإخفاء معالم الجريمة.

وكانت محكمة جنايات أسوان قد قضت في وقت سابق، بالإجماع وبناءً على رأي فضيلة مفتي الجمهورية، بإعدام المتهمين شنقًا حضوريًا.

ووفقا لما جاء في أمر الإحالة، فقد ارتكب المتهمان جريمة القتل دون تخطيط مسبق أو ترصد، حيث أقدما على سرقة المجني عليه "عادل عبد النعيم"، وهو رجل مسن، فتوجها إلى منزله ليلًا، وتسلق المتهم الأول سور المنزل ليفتح الطريق للمتهم الثاني، وبدأوا بتفتيش المنزل بحثًا عن أشياء ثمينة، وأثناء ذلك، شعر المجني عليه بوجودهما، ففاجأه المتهم الأول بتكميم فمه وتقييد حركته، في حين قام المتهم الثاني بتوثيق قدميه، واستمرا في خنقه حتى تأكدا من وفاته.

وأوضح تقرير الصفة التشريحية أن القتل تم عمدًا، كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمين أشعلا النار عمدًا في ملابس المجني عليه بعد تجميعها، وربطوها بمصدر حراري سريع الاشتعال، مما أدى إلى اندلاع حريق امتد إلى جثة القتيل، ما أسفر عن تفحمها.

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