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حوادث

للاستيلاء على ميراثه، المشدد 5 سنوات لـ 5 أشخاص بتهمة تزوير بطاقة منتج متوفي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة متهمين آخرين بالحبس سنة، لاتهامهم بتزوير عقد زواج باسم منتج متوفي، بهدف الاستيلاء على أمواله وممتلكاته.


وكشف أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بتزوير بطاقة رقم قومي مزورة باسم المنتج ونجحوا في تقديمها لمأذون شرعي حسن النية، ليحرر وثيقة تصادق على زواج المتهمة الرئيسية من المتوفى، بعد أن حضر أحد المتهمين أمام المأذون كأنه الزوج باستخدام البطاقة المزورة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير بطاقة الرقم القومي، واستعمال المحررات الرسمية المزورة، بهدف الاستيلاء على أموال وميراث المنتج الراحل.

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محكمة جنايات القاهرة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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