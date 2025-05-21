غرفة شركات السياحة: الإجراءات السعودية لمواجهة الحج غير النظامي قوية

أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن رحلات نقل حجاج شركات السياحة مستمرة ومنتظمة جوا وبرا لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة موزعين ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن هناك متابعة على مدار الساعة لرحلات نقل الحجاج بالتنسيق التام مع وزارة السياحة والآثار.

تفويج رحلات الحج السياحي

وأشارت الغرفة إلى أن موسم الحج السياحي يسير حتى الآن بشكل منتظم وناجح، حيث تم تسكين آلاف الحجاج في مكة والمدينة ضمن برامجهم المعتمدة، في إطار منظومة شاملة تم الإعداد لها مسبقًا لضمان راحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وشددت الغرفة على أهمية الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات الرسمية المنظمة لموسم الحج، خاصة ما أعلنته وزارة الحج والعمرة السعودية بشأن ضرورة حصول الحاج على تصريح نظامي لحج الداخل، أو تأشيرة حج معتمدة لحجاج الخارج، مؤكدة أن أي محاولات لدخول المشاعر المقدسة بدون هذه التصاريح تعد مخالفة صريحة يعاقب عليها النظام السعودي.

مواجهة الحج غير الرسمي وغير النظامي

وأشادت الغرفة بالإجراءات السعودية المشددة هذا العام لمواجهة الحج غير الرسمي وغير النظامي وهي إجراءات غير مسبوقة نجحت حتى الآن في الحد من وقوع أي مخالفة أو محاولة للحج دون تصريح رسمي، وأوضحت الغرفة أن تلك الإجراءات السعودية تستهدف بالمقام الأول صالح الحجاج وراحتهم وسلامتهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم الأراضي المقدسة كما أنها تبشر بموسم حج ناجح ومتميز يحقق صالح وأمن وسلامة ضيوف الرحمن من كافة الجنسيات.

العروض غير الرسمية للحج أو محاولات السفر دون تصريح الحج

وحذرت الغرفة جموع المواطنين من الانسياق وراء العروض غير الرسمية للحج أو محاولات السفر دون تصريح الحج النظامي، لما تمثله من مخالفة قانونية تعرض الحاج للمساءلة وتؤثر سلبًا على الجهود المبذولة في تنظيم الموسم. موضحة أنها نظمت حملة موسعة هذا العام للتحذير من السفر بالطرق غير الرسمية للحج أو الوقوع في براثن السماسرة والكيانات غير الشرعية حرصا علي صالح المواطنين.

واكدت الغرفة استمرار تنسيقها الكامل مع كافة الجهات المعنية في مصر والمملكة العربية السعودية، وعلى رأسها وزارة السياحة والآثار، وسفارة المملكة بالقاهرة، ومكاتب شؤون الحج، والجهات التنظيمية، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتأمين راحتهم وسلامتهم منذ لحظة مغادرتهم وحتى عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

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