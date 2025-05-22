الخميس 22 مايو 2025
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حوادث

حادث مروع على الطريق الدائري يشل الحركة المرورية

حادث على الطريق الدائري
حادث على الطريق الدائري

شهد الطريق الدائري، صباح اليوم الخميس 22 مايو 2025، حادثًا مروعًا في الاتجاه القادم من المعادي إلى المنيب، أسفر عن توقف تام في حركة المرور بالاتجاهين، وسط حالة من الذعر بين قائدي السيارات.

وتبين من المعاينة الأولية وقوع تصادم بين عدد من السيارات، ما أدى إلى اشتعال النيران في إحدى المركبات وتفحمها بالكامل، دون ورود معلومات مؤكدة حتى الآن عن وجود إصابات أو وفيات.

حادث على الطريق الدائري

دفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث، كما هرعت سيارات الحماية المدنية إلى موقع التصادم للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى السيارات الأخرى.

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وجارٍ حصر الخسائر وتسيير الحركة المرورية تدريجيًا، فيما تم إخطار الجهات المعنية والنيابة العامة لتولي التحقيق في ملابسات الحادث.

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