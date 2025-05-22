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حوادث

رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 5850 حاجًّا إلى المدينة المنورة

رئيس بعثة الحج الرسمية
رئيس بعثة الحج الرسمية

أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، وصول 5850 حاجًّا من بعثة حج القرعة إلى المدينة المنورة.

وقال الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية إنه يتم توجيه رحلات حجاج القاعة إلى مكة المكرمة بالتوازي مع رحلات المدينة المنورة.

وأوضح أنه يتم تفويج الحجاج الذين أنهوا مدة إقاماتهم بالمدينة المنورة إلى مكة المكرمة بالتوازي مع وصول رحلات جديدة إلى المدينة المنورة.

وأشار إلى أن مسئولي بعثة القرعة كانوا في استقبال الحجاج بمطار الأمير محمد عبد العزيز بالمدينة المنورة فور وصولهم؛ وذلك لمتابعة إجراءات الوصول وتسكينهم في فنادقهم الكائنة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم النبوي الشريف.

ولفت إلى قيام مسئولي بعثة حج القرعة يوميا، بمراجعة إجراءات تسكين الحجاج بمقار إقامتهم، قبل وصولهم؛ للتأكد من جاهزيتها وتزويدها بكافة سبل الراحة لضيوف الرحمن، وكذلك سرعة إنهاء إجراءات تسكينهم فور وصولهم بسلامة الله.

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وأكد أنه تم رفع درجات الاستعداد في صفوف ضباط بعثة القرعة بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة؛ لسرعة انهاء اجراءات وصول الحجاج؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتقديم كافة أوجه الرعاية لضيوف الرحمن، بما يمكنهم من أداء المناسك فى سهولة ويسر.

وقال إن جميع أفراد بعثة حج القرعة يعملون على مدار الـ24 ساعة؛ لتقديم كافة التيسيرات لحجاج القرعة، ابتداء من سفرهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

من جانبهم أعرب الحجاج عن سعادتهم بالخدمات المقدمة لهم من بعثة القرعة سواء من حيث الاستقبال والتنظيم والتسكين في فنادق قريبة من المسجد النبوي.

وأشاد الحجاج بتوافر خدمات مميزة تقدمها إدارة البعثة مثل توافر الخدمات الطبية وتنظيم زيارات جماعية للحجاج لزيارة الروضة الشريفة.

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