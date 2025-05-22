برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد" قبل عيد الأضحى بتخفيضات 40%

أطلقت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد"، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى 40%، وذلك خلال الفترة من 25 مايو وحتى نهاية يونيو 2025، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

توسع كبير في أعداد المنافذ والسلاسل التجارية

تم التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة بالمبادرة، بإضافة عدد من الأسواق الكبرى وموردي اللحوم والخضار والفاكهة، ليصل عدد المنافذ والسرادقات والسلاسل التجارية المشاركة إلى 2633 منفذًا بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

قوافل وسيارات لتغطية المناطق الأكثر احتياجًا

أطلقت الوزارة قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية بالمناطق الأكثر احتياجًا في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، إلى جانب 1100 منفذ ثابت ومتحرك تابع لمنظومة "أمان"، المنتشرة في الميادين والشوارع الرئيسية، والموضحة على الموقع الرسمي للوزارة (moi.gov.eg).

عروض ترفيهية وتخفيضات خاصة

كما جرى التنسيق مع 44 مكانًا ترفيهيًا كدور السينما وملاهي الأطفال لتقديم خصومات تصل إلى 20% بمناسبة العيد، إضافة إلى استمرار التعاون مع شركة النساجون الشرقيون لتوفير منتجاتها بـ 248 فرعًا بخصومات تصل إلى 70%.

استمرار الدعم الاجتماعي

تأتي هذه الجهود في إطار استمرار وزارة الداخلية في التخفيف عن كاهل المواطنين، وحرصها على تعزيز الدور المجتمعي، وتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية الإنسانية والاجتماعية.

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