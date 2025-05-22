الخميس 22 مايو 2025
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حوادث

استدعاء ابنتي نور الشريف لسماع أقوالهما في اتهامهما بالاستيلاء على مليون جنيه من مهندس زراعي

نور الشريف وابنتيه
نور الشريف وابنتيه ، فيتو

قررت جهات التحقيق في الشيخ زايد استدعاء ابنتي الفنان الراحل نور الشريف، في واقعة نزاع بينهما وبين مهندس زراعي على قطعة أرض بالشيخ زايد.

استمعت النيابة العامة بالشيخ زايد برئاسة المستشار أحمد أسامة رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد لأقوال مهندس زراعي حرر محضرا ضد ابنتي الفنان نور الشريف بسبب قطعة أرض.

وتقدم مهندس ببلاغ يتهم فيه ابنتي الفنان الراحل نور الشريف بالاستيلاء على مبلغ مليون جنيه مقابل مقدم لشراء أرض من أسرة نور الشريف بالشيخ زايد.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا من مهندس يفيد بقيام ابنتي الفنان الراحل نور الشريف، بالاستيلاء منه على مبلغ مليون جنيه بعد الاتفاق بينهم على شراء قطعة أرض قيمتها 31 مليون جنيه.

وأضاف المبلغ أن الاتفاق بينهم لم يكتمل، ليفاجأ برفض ابنتي نور الشريف رد مقدم التعاقد بينهم وهو مبلغ مليون جنيه، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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الشيخ زايد الفنان الراحل نور الشريف نور الشريف

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