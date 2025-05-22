الخميس 22 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المصلون يؤدون صلاة الجنازة على شقيق الرئيس السابق عدلي منصور

المستشار عدلي منصور
المستشار عدلي منصور

فارق الحياة اليوم الخميس، عادل منصور، شقيق المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق ورئيس المحكمة الدستورية العليا السابق – وذلك بعد معاناة مع المرض.

وفاة شقيق المستشار عدلي منصور

وأدى المصلون صلاة الجنازة على الراحل، وهو موظف بالمعاش، عقب صلاة العصر اليوم بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، على أن يُوارى جثمانه في مقابر العائلة بطريق الواحات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وفاة شقيق المستشار عدلي منصور وفاة شقيق عدلي منصور شقيق عدلي منصور عدلي منصور شقيق المستشار عدلي منصور المستشار عدلي منصور

مواد متعلقة

4 صور ترصد تفقد السيسي وماكرون محطة عدلي منصور التبادلية

«القومي للأنفاق» تكشف مفاجأة بشأن عدد ركاب محطة عدلي منصور

قطار العاصمة يبدأ اليوم في تنظيم رحلتين من عدلي منصور إلى العاصمة دون توقف

الأكثر قراءة

رحيل آدم يهز بني سويف، قصة طفل ولد بنصف قلب ولم تنجده صرخات والده بقطار الصعيد (فيديو وصور)

وزير العمل يعلن توفير فرص عمل في مشروع محطة الضبعة النووية

الاتفاق تم، لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي على أبواب الزمالك

البحوث الفلكية: منطقة البحر المتوسط نشطة زلزاليا ومن المتوقع تسجيل هزات أخرى

السيسي يوجه بمحاسبة المتسببين في مشكلة غش البنزين الأخيرة وعدم تكرارها

بدون ألقاب للزمالك، رقم قياسي للأهلي مع الكأس القديم لدوري أبطال إفريقيا

بث مباشر، الكاف يكشف الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا

خبير جيولوجي يكشف تفاصيل جديدة عن زلزال مصر اليوم وإمكانية حدوث تسونامي

خدمات

المزيد

تصل لـ 500 جنيه، أسعار اللحمة اليوم الخميس في السلاسل الغذائية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 22-5-2025 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الخميس 22 مايو 2025 في الأسواق

بعد موجة الارتفاعات، آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة

المزيد

انفوجراف

يجب إنهاء مرحلة الكلام.. رسائل شيخ الأزهر إلى دول العالم لإنقاذ أهالي غزة من جرائم الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العقرب في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

دعاء ليلة الجمعة للنجاح والفلاح في الحياة

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح تعريف الحج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية