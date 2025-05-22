المصلون يؤدون صلاة الجنازة على شقيق الرئيس السابق عدلي منصور

فارق الحياة اليوم الخميس، عادل منصور، شقيق المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق ورئيس المحكمة الدستورية العليا السابق – وذلك بعد معاناة مع المرض.

وفاة شقيق المستشار عدلي منصور

وأدى المصلون صلاة الجنازة على الراحل، وهو موظف بالمعاش، عقب صلاة العصر اليوم بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، على أن يُوارى جثمانه في مقابر العائلة بطريق الواحات.

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