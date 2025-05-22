مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للمتاحف 2025

تحتفل مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي، باليوم العالمي للمتاحف، وموضوع الاحتفالية هذا العام بعنوان: «مستقبل المتاحف في المجتمعات سريعة التغير»، وذلك يوم الثلاثاء، الموافق 27 مايو 2025، من الساعة 9:30 صباحًا إلى 4:00 مساءً؛ بمكتبة الإسكندرية، داخل متحف الآثار ثم بقاعة الأوديتوريوم.



مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للمتاحف

تهدف الاحتفالية إلى تسليط الضوء على دور المتاحف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من العمل اللائق والنمو الاقتصادي عن طريق برامج تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتفعيل دور المجتمعات المحلية، لتحسين مستوى معيشة الأفراد، وإتاحة المتاحف لجميع الفئات، مع الاهتمام بذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، وتعزيز الإبداع والابتكار والتقدم التكنولوجي، وخلق مدن ومجتمعات مستدامة؛ من خلال الدور النشط للمتاحف من أجل الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والحضاري المهم وزيادة الوعي به.



جدير بالذكر انه قد تم اختيار يوم 18 مايو من كل عام ليحتفل العالم بأكمله باليوم العالمي للمتاحف، وهو التاريخ الذي أقره المجلس الدولي للمتاحف.



ويُطلق متحف الآثار للمرة الأولى مبادرة عالمية، وهي عبارة عن مسابقة يشارك فيها الفنانين والمبدعين المستقلين، وذلك في ضوء ما يقوم به المتحف من تجهيزات لخدمة أكبر قطاع من الزوار والمستخدمين. وقد تم وضع خطة متعددة الأوجه للسماح بأكبر عدد من المتقدمين للاشتراك مع اختلاف خلفياتهم الثقافية، وذلك قبل موعد الاحتفالية.



يبدأ الاحتفال بعرض لتطور المتاحف على مر التاريخ في نسيج غنيً من التاريخ والثقافة والتكنولوجيا، منذ أن كانت عبارة عن مواكب في الشوارع لعرض مقتنيات نفيسة أو حيوانات نادرة؛ وصولًا إلى الشكل المتعارف عليه للمتاحف كمبنى يعرض ويحافظ على القطع الأثرية وما تتميز به من عرض متحفي متميز، ثم أحدث الابتكارات التكنولوجية والتي تمثلت في المتاحف المتاحة عبر أجهزة الهواتف الذكية والتي ظهرت على الساحة بقوة ووضوح اعتبارا من أزمة وباء كورونا عام 2020م

وأصبحت تنافس وبشدة كمنصات لزيارة المتاحف من المنزل لخدمة شريحة أكبر من المستخدمين والزوار والباحثين، وذلك بالتعاون مع المهندس أحمد عمارة مؤسس شركة ميلينيوم لتكنولوجيا التعليم. يليه استعراض يمثل نتاج جهد المشاركين المتقدمين للمسابقة، وإعلان أفضل الأعمال والتي سوف تحصل على جائزة رمزية.





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