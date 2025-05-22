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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لمشاجرة عنيفة بالقاهرة

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات فيديو متداول لمشاجرة عنيفة

كشفت  أجهزة  وزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول ظهور أحد الأشخاص حاملا سلاح ابيض ويهدد المواطنين. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتورطين في واقعة ترويع المواطنين وإحداث تلفيات بمركبة خاصة، وذلك على خلفية تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل سلاحًا أبيض ويقوم بالتلويح به والتعدي على سيارة، ما أثار الذعر بين المواطنين في إحدى مناطق محافظة القاهرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 13 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة السلام أول من أحد الأشخاص "مصاب بجروح وكسور"، أفاد خلاله بأنه لاحظ نشوب مشادة كلامية بين جارته وإحدى سائقي مركبة "توك توك" بسبب خلاف حول قيمة الأجرة، فتدخل لمناصرتها.

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وأضاف أنه على إثر ذلك، استعان قائد "التوك توك" بثلاثة آخرين، واعتدوا عليه بالضرب، مما تسبب له في الإصابات المُشار إليها، كما أحدثوا تلفيات بسيارة خاصة.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط المتهمين الأربعة، وبحوزتهم السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة العامة.

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