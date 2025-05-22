الداخلية تكشف ملابسات فيديو لمشاجرة عنيفة بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول ظهور أحد الأشخاص حاملا سلاح ابيض ويهدد المواطنين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتورطين في واقعة ترويع المواطنين وإحداث تلفيات بمركبة خاصة، وذلك على خلفية تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل سلاحًا أبيض ويقوم بالتلويح به والتعدي على سيارة، ما أثار الذعر بين المواطنين في إحدى مناطق محافظة القاهرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 13 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة السلام أول من أحد الأشخاص "مصاب بجروح وكسور"، أفاد خلاله بأنه لاحظ نشوب مشادة كلامية بين جارته وإحدى سائقي مركبة "توك توك" بسبب خلاف حول قيمة الأجرة، فتدخل لمناصرتها.

وأضاف أنه على إثر ذلك، استعان قائد "التوك توك" بثلاثة آخرين، واعتدوا عليه بالضرب، مما تسبب له في الإصابات المُشار إليها، كما أحدثوا تلفيات بسيارة خاصة.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط المتهمين الأربعة، وبحوزتهم السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.