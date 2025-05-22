الخميس 22 مايو 2025
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حوادث

ضبط شركة إنتاج فني تعمل بدون ترخيص في العمرانية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شركة إنتاج فني غير مرخصة بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة.

ضبط شركة إنتاج فني تعمل بدون ترخيص بالعمرانية

 

وقد كشفت التحريات أن الشركة يقوم على إدارتها أحد الأشخاص، حيث تبين استخدامه لأجهزة حاسوب كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير خاضعة للرقابة، إلى جانب برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة بدون الحصول على التصاريح اللازمة من أصحاب الحقوق المادية والفكرية، مع الترويج لهذا النشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمخالفة للقانون.

 وتستخدم برامج مقلدة

 

وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف مقر الشركة وضبط المدير المسؤول – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة – حيث أسفر التفتيش بحضوره عن العثور على إستوديو تصوير كامل التجهيز، إستوديو تسجيل صوتي، وحدة مونتاج متكاملة.

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وبمواجهته، أقر بممارسة النشاط المخالف بالتعاون مع مالك الشركة بهدف تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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