الخميس 22 مايو 2025
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حوادث

أزمة حسابات شيرين عبد الوهاب، بلاغات متبادلة واتهامات بالسب والتهديد والاستيلاء

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تشهد أروقة النيابة العامة حاليا فصولا متصاعدة من أزمة جديدة بطلتها المطربة شيرين عبد الوهاب، ومدير حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في نزاع قانوني محتدم تبادل فيه الطرفان الاتهامات والبلاغات الرسمية، وسط تحقيقات موسعة تقودها النيابة العامة في كل من الجيزة والقاهرة.

 

المطربة تحرر محضر ضد مدير صفحاتها

 

بدأت القصة عندما حررت المطربة شيرين عبدالوهاب بلاغ رسمي إلى قسم شرطة البساتين بالقاهرة، تتهم فيه مدير الصفحات بالاستيلاء على حسابات الفنانة الإلكترونية ورفضه تسليم كلمات المرور، إلا بعد حصوله على مبالغ مالية إضافية، وفقًا لما ذكره في المحضر.

 

وأوضح المحامي أن موكلته أصبحت غير قادرة على الوصول إلى صفحاتها الرسمية، وأنها تُواجه تعطيلًا متعمدًا في إدارة حساباتها، الأمر الذي دفعها لاتخاذ المسار القانوني لحماية حقوقها الإعلامية والشخصية.

 

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت الجهات الأمنية بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات القضية، فيما تولت النيابة العامة التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

 

بلاغ مدير الحسابات: شيرين سبت وهددت

 

في المقابل، لم يقف محمود محمد، مدير الحسابات الرسمية للمطربة شيرين عبدالوهاب على منصات "فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك صامتة، بل رد عبر محاميها الذي تقدم ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة ثان الشيخ زايد، اتهم فيه الفنانة بالسب والتهديد، على خلفية خلافات تتعلق بكلمات السر الخاصة بهذه الحسابات.

 

ووفقا لأقوال محامي مدير الحسابات، فإن شيرين عبدالوهاب وجهت لموكله عبارات سب وقذف وهددت بإيذائه خلال مكالمة هاتفية بين الطرفين، بعد تصاعد الخلاف حول السيطرة على الحسابات الإلكترونية.


وقد باشرت النيابة العامة بالشيخ زايد التحقيقات في البلاغ تحت إشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، حيث أمر المستشار أحمد أسامة، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، باستدعاء مدير الحسابات لسماع أقواله والوقوف على أسباب النزاع.

 

 

النيابة تواصل التحقيقات

 

وتواصل النيابتان المختصتان التحقيق في البلاغين المتبادلين، وسط ترقب لنتائج التقارير الفنية والاتصالات الهاتفية محل النزاع، التي ستحدد إن كانت القضية ستُحال إلى المحكمة الجنائية أم سيتم التوصل إلى تسوية تحفظ للطرفين حقوقهما.

 

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