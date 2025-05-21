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حوادث

النيابة تستمع لأقوال حفيد نوال الدجوي في واقعة اتهامه بسرقة منزلها

نوال الدجوي، فيتو
نوال الدجوي، فيتو

تستمع النيابة العامة بأكتوبر لأقوال “عمرو” حفيد الدكتورة نوال الدجوي، في واقعة  اتهامه بسرقة 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار و15 كيلو ذهب و350 ألف جنيه إسترليني من داخل منزلها.

 

محامي الحفيد يتهم البنات بالاستيلاء على ثروة تقدر بملياري جنيه

وفي تطور جديد ضمن سلسلة النزاعات العائلية حول ميراث الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، فجر حفيداها، أحمد وعمرو الدجوي، مفاجأة من العيار الثقيل، متهمين ابنتي خالتهما إنجي وماهيتاب بالاستيلاء على ثروة تقدر بملياري جنيه.

وقال محامي الأحفاد، إنهما فوجئا ببيع جدتهما خمسة قصور فاخرة لحفيدتيها بعقود موثقة، تبلغ قيمتها نحو 2 مليار جنيه، إلا أن اللافت للانتباه هو أن هذه العقود تحمل بصمة الدكتورة نوال، رغم أنها اعتادت التوقيع الرسمي بخط يدها، ما دفعهم لتقديم طعون بالتزوير أمام النيابة المختصة.

 

حمودة: استغلال الشيخوخة والتلاعب بالميراث

من جانبه، كشف الدكتور محمد حمودة، محامي الدكتور أحمد الدجوي، أن ابنة الدكتورة الراحلة، منى الدجوي، اصطحبت  قبل وفاتها والدتها إلى منزلها بمساعدة ابنتيها، وهناك – وبحسب قوله – استغلوا حالة ضعفها وتقدمها في العمر ومعاناتها من أمراض الشيخوخة وفقدان الذاكرة، لإجبارها على التوقيع على شيكات بمبالغ ضخمة، تم تحويلها إلى حساباتهم البنكية، بالإضافة إلى تنازلها عن حصصها في الأسهم لصالحهم، وهو ما يخضع حاليا لتحقيقات النيابة.

وأكد حمودة أن الهدف من تلك التحركات كان حرمان أبناء الدكتور شريف الدجوي – شقيق منى – من نصيبهم الشرعي في تركة جدتهم، مشيرا إلى أن هناك بلاغا مفاجئا قدمته إنجي وماهيتاب، تدعيان فيه تعرض ممتلكات العائلة للسرقة، وذلك تزامنا مع بدء أبناء شريف الدجوي في المطالبة بحقوقهم.

تحقيقات موسعة في النيابة

واختتم حمودة تصريحه بأن كافة الوقائع المثارة – من الشيكات، وتنازل الأسهم، وبلاغ السرقة – تم تقديمها مدعومة بالمستندات إلى جهات التحقيق، مطالبا بفتح ملف كامل عن هذه التصرفات ومحاسبة المسئولين عنها.

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