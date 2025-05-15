أخبار الحوادث اليوم: تطور جديد في واقعة أداء طالب الامتحان بدلا من رمضان صبحي.. تأييد إعدام المتهم بقتل فتاة البراجيل.. موعد أولى جلسات إعادة محاكمة محمد غنيم

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تطورات مثيرة كشفتها تحقيقات النيابة العامة في واقعة أثارت جدلا واسعا، بعد ضبط شاب يؤدي امتحان نهاية العام داخل معهد عليا للسياحة والفنادق بأبو النمرس، منتحلا صفة لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي، وتم القبض على فرد الأمن أيضا لتواطئه في الواقعة، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.





ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي قائد أتوبيس لقيامه بالسير عكس الاتجاه بمنطقة التجمع الأول، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

حددت محكمة جنايات القاهرة 18 مايو الجاري، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة الفنان محمد غنيم في اتهامه بتهديد طليقته بسبب خلافات بينهما.

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم 5 سيارات أعلى طريق الأوسطي، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

في تطور جديد ومثير ضمن التحقيقات الجارية بشأن حادث انفجار خط الغاز قرب منطقة الواحات غرب سوميد، قررت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الخميس، حبس مهندسين اثنين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ليرتفع بذلك عدد المحبوسين احتياطيا في القضية إلى 4 متهمين حتى الآن.

في مشهد يُجسد انتصار العدالة بعد مأساة هزّت مشاعر المجتمع المصري، أيدت محكمة النقض حكم محكمة جنايات الجيزة بإعدام المتهم بقتل ابنة خاله، الطالبة «أمل م.ع»، المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة البراجيل"، ورفضت الطعن المقدم منه، ليصبح الحكم بالإعدام نهائيًا وباتًّا، في واحدة من أكثر القضايا الجنائية التي أثارت الرأي العام خلال السنوات الأخيرة.

إحالة رئيسة اللجنة الطبية باتحاد الكاراتيه ورئيس منطقة الإسكندرية لمحكمة الجنح بتهمة الإهمال

أمرت النيابة العامة بإحالة رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتيه، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم في وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية.

أمرت الجهات المختصة بجنوب الجيزة، بحبس طالب وفرد أمن بمعهد سياحة وفنادق في منطقة أبو النمرس، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية واقعة محاولة الطالب أداء أحد الامتحانات بدلا من لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي.

تكثف مباحث الجيزة جهودها في ضبط متهم ثالث متورط في واقعة ضبط طالب قام بانتحال صفة رمضان صبحي لاعب نادى بيراميدز، في محاولة لأداء امتحان بدلا منه في معهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

قضت محكمة جنايات المنصورة" الدائرة الثانية" برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم وعضوية كل من؛ المستشار أحمد إبراهيم رضا والمستشار عمرو عبد المنعم دياب وسكرتارية عماد حمدي بإعدام شقيقين قاما بالتخلص من شخص لخلافات سابقة بينهما.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة فتاة، إثر حقنها بمادة "فيلر" على يد صيدلي منتحل صفة طبيب في عيادة تجميل غير مرخصة بمنطقة التجمع الخامس لحين اتخاذ إجراءات رد المحكمة.

لقى 3 عناصر إجرامية مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة .

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهم بقتل ابنة خاله، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ فتاة البراجيل، وذلك على الحكم الصادر بإعدامه شنقًا من محكمة جنايات جنوب الجيزة.

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