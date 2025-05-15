الخميس 15 مايو 2025
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حوادث

تأييد إعدام المتهم بقتل فتاة البراجيل

محكمة النقض، فيتو
محكمة النقض، فيتو

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهم بقتل ابنة خاله، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ فتاة البراجيل، وذلك على الحكم الصادر بإعدامه شنقًا من محكمة جنايات جنوب الجيزة. 

وكانت النيابة العامة اتهمت “أ. ح” بقتل المجني عليها الطفلة “أ. ن” عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على إزهاق روحها بعد محاولته اغتصابها وخوفًا من افتضاح أمره أنهى حياتها. 

وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة، قضت بإعدام المتهم .

ومنذ بداية الجلسة الأولى من محاكمة المتهم، وهو يطلب من هيئة المحكمة سرعة الفصل في القضية لاعترافه بارتكاب جريمة القتل في حق ابنة خاله.

وطالبت أسرة الطفلة المجني عليها بسرعة القصاص من المتهم، معربين عن فخرهم بنجلتهم التي أبت أن يمسها المتهم حتى آخر نفس في حياتها، وفضلت أن تلقى مصرعها على يديه. 

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