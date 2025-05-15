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حوادث

القبض على قائد أتوبيس لقيامه بالسير عكس الاتجاه بالتجمع الأول (فيديو)

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي قائد أتوبيس لقيامه بالسير عكس الاتجاه بمنطقة التجمع الأول، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

فيديو أتوبيس يسير عكس الاتجاه بالتجمع الأول

رصدت مديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد "أتوبيس" بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط الأتوبيس وقائده (مقيم بمحافظة الجيزة  "لا يحمل رخصة قيادة").

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الأتوبيس وقائده.

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فيديو أتوبيس يسير عكس الإتجاه بالتجمع الأول فيديو أتوبيس يسير عكس الإتجاه التجمع الأول السير عكس الاتجاه مديرية أمن القاهرة

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