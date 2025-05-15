حال ثبوت إدانته، خبير قانوني يكشف عقوبات رمضان صبحي المنتظرة بعد أداء طالب الامتحان بدلا منه

تطورات مثيرة كشفتها تحقيقات النيابة العامة في واقعة أثارت جدلا واسعا، بعد ضبط شاب يؤدي امتحان نهاية العام داخل معهد عليا للسياحة والفنادق بأبو النمرس، منتحلا صفة لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي، وتم القبض على فرد الأمن أيضا لتواطئه في الواقعة، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلك التطورات المثيرة أثارت التساؤلات حول العقوبة المتوقع تطبيقها علي المتهمين، وعلى لاعب نادي بيراميدز حال ثبوت اتفاقه مع المتهمين على ارتكاب الجريمة، ودفع أموال في سبيل ذلك، كما جاء في اعترافات المتهم في التحريات.

العقوبة القانونية المتوقعة علي رمضان صبحي

أوضح الدكتور عبد الله محمد، المحامي المختص في القضايا الجنائية، أن واقعة أداء شخص لامتحان جامعي نيابة عن اللاعب رمضان صبحي تمثل في نظر قانون العقوبات المصري جريمة انتحال صفة وتزوير في محرر رسمي، حيث تنطبق عليها أحكام التزوير لانتحال الصفة داخل مستند رسمي، وهو ما يعد تغييرا متعمدا في الحقيقة.

وأشار إلى أن من انتحل صفة اللاعب ارتكب جريمة واضحة بانتحال شخصية داخل أوراق رسمية تخص جهة تعليمية، وأضاف: إذا ثبت وجود اتفاق بين رمضان صبحي وبين من أدى الامتحان بدلا منه، فإن كليهما يعتبر شريكا في الجريمة، ويخضع لنفس العقوبة المقررة، والتي تبدأ من ثلاث سنوات وتصل إلى خمس عشرة سنة (الأشغال الشاقة المؤقتة وفقا لنصوص قانون العقوبات) بشأن التزوير في المحررات الرسمية.

وأوضح الدكتور عبد الله أن الجامعة بدورها قد تتخذ إجراءات عقابية ضد الطالب، مثل الحرمان من دخول الامتحانات، أو الفصل من الترم أو العام الدراسي كاملا.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن القاضي يملك سلطة تقديرية في الحكم، وله الحق في استعمال الرأفة إذا وجد أن المتهم يستحق فرصة ثانية بناء على ملابسات القضية، معقبا: كل قاض له تقديره وفقا لظروف الواقعة وما يراه في صالح العدالة، ومن الممكن أن يحكم بالغرامة فقط، حفاظا علي مستقبل المتهم.

قرارات النيابة في القضية

وأصدرت النيابة العامة عددا من القرارات العاجلة، باستدعاء شهود العيان من إدارة المعهد وأفراد الأمن الإداري لسماع أقوالهم حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة داخل المعهد لرصد لحظة دخول المتهم ومقارنة هيئته باللاعب رمضان صبحي.

كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس الطالب وفرد الأمن 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اعتراف صادم وانهيار نفسي

المتهم، ويدعى "يوسف م."، 22 عاما، تم ضبطه داخل لجنة الامتحان، وظهر خلال التحقيقات في حالة نفسية سيئة، قبل أن يعترف أمام رجال المباحث بأنه تقاضى مبلغا ماليا من اللاعب رمضان صبحي مقابل دخوله اللجنة وتأدية الامتحان نيابة عنه.

وكيل المعهد يكشف لحظة الاشتباه

وكيل المعهد، عصام.ز، روى تفاصيل اللحظة التي أثارت شكوكه، قائلا: "أثناء مراجعة أسماء طلاب الفرقة الثالثة، لاحظت وجود شخص داخل اللجنة يحمل اسم رمضان صبحي، لكن ملامحه لا تطابق اللاعب المعروف، أبلغت الأمن الإداري فورا، وتم ضبطه داخل اللجنة قبل بدء الامتحان."

محامي رمضان صبحي: لا علاقة لي بالواقعة

في أول رد رسمي، نفى المحامي أشرف عبد العزيز، وكيل اللاعب رمضان صبحي، أي علاقة موكله بالواقعة، قائلًا: “في ضوء ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة، نؤكد أن اللاعب رمضان صبحي ينفي نفيًا قاطعًا صلته بالشخص المقبوض عليه أو بالواقعة محل التحقيق”.

وأضاف: "لم يتم توجيه أي اتهام رسمي للاعب حتى الآن، كما لم يصدر أي استدعاء من جهات التحقيق أو الجهات الأمنية. اللاعب لم يكن على علم مطلقًا بما حدث، ولا تربطه أي علاقة من قريب أو بعيد بالمتهم."

النيابة تواصل التحقيقات

ولا تزال النيابة العامة تواصل استجواب المتهم وجمع الأدلة، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، ولم تجزم بعد التحقيقات بتورط اللاعب، أو إدعاء المتهم كذبا عليه.

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