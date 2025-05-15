الخميس 15 مايو 2025
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حوادث

جهود مكثفة لضبط المتهم الثالث في واقعة أداء طالب الامتحان بدلا من رمضان صبحي

تفاصيل ضبط متهم ثاني
تفاصيل ضبط متهم ثاني في واقعة رمضان صبحي

تكثف مباحث الجيزة جهودها في ضبط متهم ثالث متورط في واقعة ضبط طالب قام بانتحال صفة رمضان صبحي  لاعب نادى بيراميدز، في محاولة لأداء امتحان بدلا منه في معهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وذلك بعدما كشفت التحريات الأولية تورط ثلاث أشخاص في الواقعة قاموا بالاتفاق مع الطالب لارتكاب جريمته مقابل مبلغ مالي.

وبالجهود تم ضبط فرد أمن جار التحقيق معه حول تسهيل دخول الطالب المتهم المعهد لأداء الامتحان بدلا من اللاعب، وأسفرت التحقيقات عن تورط متهم ثالث جاري ضبطته.

بيان محامي رمضان صبحى

من جانبه، نفى أشرف عبد العزيز، محامي رمضان صبحى، علاقة اللاعب بالمتهم أو الواقعة، وذكر في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك الآتي:
 

- ينفى اللاعب رمضان صبحى نفيًا قاطعًا أى صلة له بالشخص المذكور أو بالواقعة محل التحقيق.


 

- لم يتم إخطارنا بأى استدعاء رسمى من أى جهة تحقيق أو جهة أمنية، ولم يتم توجيه أى اتهام للاعب حتى تاريخه.


 

- نؤكد أن رمضان صبحى لم يكن على علم مطلقًا بما تم تداوله، وأنه لا تربطه أى علاقة بهذا الشخص من قريب أو بعيد.


 

- ونهيب بجميع وسائل الإعلام تحرّى الدقة قبل نشر أو تداول أى معلومات تمس سمعة وشرف لاعب محترف كبير له مسيرة مشرفة داخل وخارج مصر، ونحتفظ بكامل حقوقنا القانونية تجاه من يروج أو ينشر أخبارًا كاذبة تمس اللاعب وعائلته

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مباحث الجيزة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بمنطقة أبو النمرس

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