الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع عامل دهسه لودر على الطريق الدائري الأوسطي

مصرع عامل دهسه لودر،
مصرع عامل دهسه لودر، فيتو

لقي عامل مصرعه تحت عجلات لودر على الطريق الدائري الأوسطي بعد كارتة السويس اتجاه بدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعززت هيئة الإسعاف بسيارة إسعاف لنقل المتوفى لأقرب مستشفى.

وتبين من التحريات الأولية، أن المجني عليه كان داخل محطة الخرسانة وهو محل عمله لموقع تحت الإنشاء ولم يكن على الطريق.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطريق الدائري الأوسطي النيابة العامة بالدائري الأوسطي نيابة العامة الطريق الدائري سيارة إسعاف

مواد متعلقة

حصيلة تجارة المخدرات، تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل 300 مليون جنيه بالفيوم

استعجال التقرير المروري لقائد سيارة خلاط يسير برعونة في التجمع الأول

إجراء تحليل المخدرات لسائق تابع لإحدى شركات النقل الذكي بتهمة التحرش بسيدة

حجز 3 أشخاص بسرقة هاتف محمول من أجنبي في مدينة نصر

استعجال تحريات مباحث الأموال العامة ل 6 متهمين بتهمة غسل 260 مليون جنيه

استعجال تقرير المعمل الجنائي بإحراق عامل لسيارة مقاول في الشروق

حبس 6 متهمين بتهمة غسل 260 مليون جنيه من تجارة المخدرات

اليوم، ثاني جلسات محاكمة مدرب كيك بوكسينج شهير بتهمة هتك عرض قاصرات بالتجمع
ads

الأكثر قراءة

الخارجية القطرية ترد بقوة على نتنياهو بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها

تحرك عاجل من الكهرباء بشأن العدادات الموجودة بالشقق المغلقة والمعطلة

كامل الوزير يعلق على إعادة تشغيل سلسلة بلبن

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد فى القاهرة والمحافظات

كامل الوزير يكشف عن التكليفات الجديدة له من الرئيس السيسي

غيابات بالجملة في صفوف الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري الممتاز

زيادة سنوية للقيمة الإيجارية بمشروع قانون الإيجار القديم

أول تعليق من أسامة نبيه بعد التعادل مع زامبيا في أمم أفريقيا للشباب

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في عمان

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

القضاء قال فيها كلمته.. أشهر قضايا اغتصاب الأطفال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 4 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

وزير الأوقاف السابق: تحرير العلاقة الإيجارية يتسق مع ما قرره الفقهاء

التوعية بكيفية مواجهة القرآن للشبهات الفكرية، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية