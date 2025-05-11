السيطرة على حريق هائل في برج اتصالات شهير بجوار معهد أورام التجمع الأول

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق هائل اندلع صباح اليوم في برج تابع لإحدى شبكات الاتصالات الشهيرة، والواقع بجوار معهد أورام التجمع الأول، دون وقوع إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة:

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق مفاجئ في أحد أبراج الاتصالات بالتجمع الأول. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق بالكامل قبل امتداده للمباني المجاورة، خصوصًا معهد الأورام القريب من موقع الحادث.

التحريات جارية:

تباشر الأجهزة الأمنية حاليًا التحريات حول ملابسات الحريق، حيث يجري سماع أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة وذلك للوقوف على سبب اندلاع الحريق والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات بمعرفة الجهات المختصة.

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