السبت 10 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة فتاة بسبب حقنة فيلر لـ 14 مايو

محاكمة متهمين
محاكمة متهمين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، جلسة محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة فتاة، إثر حقنها بمادة "فيلر" على يد صيدلي منتحل صفة طبيب في عيادة تجميل غير مرخصة بمنطقة التجمع الخامس وذلك لـ ١٤ مايو.

وقالت الشاهدة “م.ع" وهي مسؤولة الحجوزات بمركز التجميل إن المركز يدار من خلال مجموعة من الأطباء، إنها كانت لا تعلم تخصص كل طبيب منهم، وأن هناك واقعة مماثلة لواقعة وفاة الفتاة، حيث حضر رجل إلى العيادة لإزالة الزوائد الجلدية ومن ثم سقط مغشي عليه وفقد وعيه ومن بعدها تم تغيير الطبيبة المتسببة بالواقعة وحضر طبيب آخر للكشف على الرجل وغادرت الطبيبة في ذات اليوم المركز وتم إنهاء عملها.

وكشفت تحقيقات النيابة والأجهزة الأمنية أن المتهم ليس طبيبًا بل صيدليًّا، ويقوم بحقن الفيلر والبوتوكس دون ترخيص، كما كشفت التحقيقات أن العيادة غير مرخصة، وتستخدم مواد مجهولة المصدر وتم ضبط شهادات مزورة داخل العيادة، بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية.

وأشارت التحقيقات أن الفتيات والسيدات كن يترددن على المتهم لعلاج بشرتهن وعمل جلسات تجميلية وحقن الفيلر والبوتوكس.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليها توجهت إلى عيادة المتهم لحقن فيلر في شفاهها وكونه غير مختص فأخطأ طبيًّا وأصاب الفتاة بغرغرينا وتسمم في الدم توفيت على إثره.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بوفاة فتاة بعد حقنها بمادة مجهولة داخل إحدى العيادات التجميلية بمنطقة التجمع الخامس.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبعمل التحريات تبين أن الطبيب صاحب العيادة منتحل صفة وليس طبيب ويقوم بمزاولة نشاط بدون ترخيص كما زور شهادات صحية وطبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية التجمع الخامس بمنطقة التجمع الخامس جنايات القاهرة منطقة التجمع الخامس

مواد متعلقة

اليوم، ثالث جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في انهيار عقار أرض الجولف

اليوم، محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة فتاة بسبب حقنة فيلر

حبس 5 متهمين تخصصوا بسرقة الدراجات والسيارات بالتجمع

حجز تشكيل عصابي نصب على المواطنين بـ"تماثيل فرعونية مضروبة"

استعجال التقرير المروري لإصابة شخصين وتحطم 11 مركبة في اقتحام تريلا لمعرض سيارات بالقطامية

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ببدر (صور)

استعجال التقرير المروري في حادث تصادم بمدينة بدر

تجديد حبس عصابة سرقة المواقع الإنشائية في مدينة بدر

الأكثر قراءة

رسالة إلى هواة الصيد في الماء العكر، أول رد من نجيب ساويرس على حملة التشكيك في وطنيته

الزمالك يعلن تفاصيل التحقيق مع زيزو

أول رد فعل من محمد عواد بعد تحويله للتحقيق بالزمالك

الزمالك يعلن إحالة محمد عواد للتحقيق، اعرف التفاصيل

النقض تؤيد إعدام المتهم بقتل سلمى بهجت بالشرقية

الـ 1 جرام تسجل 5970 جنيها، تراجع أسعار سبائك الذهب فى مصر

بعد معانتها من مرض خطير أكثر من شهرين، الموت يفجع مصطفى شردي في زوجته

ترامب يعلن وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

خدمات

المزيد

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد 4 مواجهات نارية في أمم أفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم بعد التلبية؟ دار الإفتاء تجيب

ما شروط وجوب الحج؟ الأزهر للفتوى يجيب

المجددون، "مالك بن نبي" فقيه الحضارة وفيلسوف النهضة الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية