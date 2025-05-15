لقى 3 عناصر إجرامية مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة .

وتمكن قطاعا الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية وبدعم من قطاع الأمن المركزي، من توجيه ضربة استباقية لعدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة في عدة محافظات.

مقتل 3 عناصر إجرامية وضبط كميات من المخدرات والأسلحة النارية

وأكدت التحريات قيام هذه البؤر بتخزين كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها، إلى جانب حيازتهم لأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وقتل 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة في محافظتي القليوبية والإسماعيلية، تبين أنهم مطلوبون لتنفيذ أحكام بالسجن والسجن المؤبد في قضايا (قتل – اتجار في المواد المخدرة – إتلاف).

وتم ضبط باقي عناصر التشكيل الإجرامي وبحوزتهم أكثر من 160 كيلوجرام من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – هيروين)، بندقية آلية وعدد 2 طبنجة غير مرخصة وذخائر متنوعة.

وتُقدر قيمة المضبوطات بحوالي 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة.

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