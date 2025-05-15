إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم 5 سيارات أعلى الطريق الأوسطي

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم 5 سيارات أعلى طريق الأوسطي، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

حادث الطريق الأوسطي اليوم

تلقت غرفة عمليات الادارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الأوسطي، بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم 5 سيارات أعلى الطريق الأوسطي، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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