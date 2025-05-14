إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على طريق الفيوم ـ القاهرة

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة بأنحاء أجسادهم، في حادث تصادم بين سيارتين على طريق القاهرة - الفيوم، بالقرب من محطة تحصيل الرسوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة عى السيارتين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

تصادم علي طريق الفيوم - القاهرة

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام بوابات تحصيل الرسوم، بطريق الفيوم - القاهرة، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة، و8 سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبينّ إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ، لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم، كنا تمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور على جانبي الطريق.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتحرير تقرير مفصل بحالة كل سيارة ومدي توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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