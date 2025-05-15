ارتفاع عدد المحبوسين واتهامات بالإهمال الجسيم، تطورات جديدة في تحقيقات انفجار خط غاز الواحات

في تطور جديد ومثير ضمن التحقيقات الجارية بشأن حادث انفجار خط الغاز قرب منطقة الواحات غرب سوميد، قررت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الخميس، حبس مهندسين اثنين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ليرتفع بذلك عدد المحبوسين احتياطيا في القضية إلى 4 متهمين حتى الآن.

وأفادت التحريات الأولية بأن المهندسين كانا ضمن فريق الإشراف الفني التابع لشركة مقاولات خاصة كلفت بأعمال الحفر في موقع الانفجار، الذي وقع في 30 أبريل الماضي وأدى إلى مصرع 8 أشخاص، إلى جانب إصابات متفاوتة في صفوف عدد من العاملين والمارة نتيجة الحروق.

ووجه للمتهمين تهمة الإهمال والتقصير في التنسيق مع شركة الغاز المختصة، إلى جانب غياب اشتراطات السلامة المهنية قبل بدء الأعمال، ما يعد مخالفة صريحة للبروتوكولات المتبعة في مثل هذه المشروعات الخطرة.

وكانت النيابة قد أمرت في وقت سابق بحبس مقاول وعامل "لودر" تابعين للشركة نفسها، على خلفية اتهامات بالإهمال الجسيم والتسبب في وفاة وإصابة آخرين نتيجة الإخلال بقواعد الأمان والتأمين الفني.

وأفادت المعاينة عن حدوث كسر في خط الغاز، نتيجة أعمال حفر، ما تسبب في انفجار خط الغاز المفاجئ، ساعد تيار الهواء في اشتعالها بسرعة كبيرة، وانتقل عمال شركة الغاز الى موقع النيران وتم التعامل معه بإغلاق المحبس الرئيسي لمنع امتداد النيران.

استمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان، وأحد أعضاء لجنة فنية من نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة، الذين أكدوا أن رائحة الغاز ظلت تنبعث في محيط الموقع منذ مساء يوم 6 مايو، دون أي تحرك للإبلاغ، إلى أن اشتعلت النيران صباح اليوم التالي بسبب تشبع الهواء بالغاز وارتفاع درجات الحرارة وحركة المرور الكثيفة.

وأمرت النيابة بانتداب لجنة فنية متخصصة لفحص موقع الحادث وتحديد أسباب الاشتعال والمسؤوليات الفنية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت استدعاء مسؤولي الجهة المالكة لخط الغاز، والشركة المنفذة لأعمال الحفر، لسماع أقوالهم وبيان مدى التزامهم بإجراءات السلامة.

انفجار خط غاز الواحات

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بسماع دوي انفجار ضخم أعقبه تصاعد كثيف لألسنة اللهب في إحدى مناطق الحفر التابعة لأعمال تطوير مرافق الغاز الطبيعي. وعلى الفور، انتقلت قوات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني واسع النطاق لحماية المواطنين والممتلكات.

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