الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ترحيل الفنان محمد غنيم لنيابة جنوب القاهرة لإتمام إجراءات إعادة محاكمته بتهمة تهديد طليقته

الفنان محمد غنيم،
الفنان محمد غنيم، فيتو

رحلت مباحث قسم شرطة مصر القديمة، اليوم الثلاثاء، الفنان محمد غنيم، إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية لتمكينه من عمل إعادة إجراءات إعادة محاكمته في اتهامه بتهديد طليقته بسبب خلافات بينهما، والتوقيع عليها ثم عودته إلى قسم شرطة مصر القديمة مرة أخرى لحين تحديد رئيس محكمة الاستئناف جلسة له أمام الدائرة المختصة التي تنعقد الأسبوع المقبل.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بحبس بتأييد حبس محمد غنيم 3 سنوات.

السجن 3 سنوات للفنان محمد غنيم 

وكانت  النيابة فى القضية رقم 15486 لسنة 2022؛ جنايات قسم مصر القديمة؛ المقيدة برقم 2307 لسنة 2022، كلى جنوب القاهرة؛ اتهمت محمد محمد أبو المعاطي غنيم 63 سنة، طبيب بشرى وممثل مخلى سبيله؛ أنه فى غضون عام 2022، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة؛ هدد المجني عليها رانيا نبيل ذكى خليفة؛ كتابًا وشفها بواسطة زينب حسن؛ بارتكاب جريمة ضد النفس مهددا إياها بالقتل وإفشاء أمور مخدشة بالشرف وكان ذلك مصحوبًا بطلب التحصل منها على مبلغ مالى على النحو المبين بالتحقيقات

ونسبت النيابة للمتهم محمد غنيم تهديد طليقته بإفشاء أمور خادشة للشرف وتهديدها بالقتل، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

كما أسندت له في القضية رقم 15486 لسنة 2022 أنه هدد المجني عليها "ر. ن" كتابة وشفها بارتكاب جريمة ضد النفس مهددًا إياها بالقتل وإفشاء أمور خادشة بالشرف وكان ذلك مصحوبًا بطلب التحصل منها على مبلغ مالي.

وجهت له تهمة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وسبها وقذفها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة جنوب القاهرة الكلية محمد غنيم قسم شرطة مصر القديمة رئيس محكمة الاستئناف

مواد متعلقة

تأييد سجن رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة 3 سنوات

الأكثر قراءة

مات في حادث أليم، حكاية المهندس أحمد عبد المرضي شهيد لقمة العيش (صور)

الإمارات تعلن عن الإقامة الزرقاء لمدة 10 سنوات لهذه الفئات

لماذا استبدلت السعودية لون سجادة استقبال الرئيس الأمريكي من الأحمر للبنفسجي؟ مقارنة بين زيارة ترامب وبايدن

بعد أحداث العنف فى ليبيا، قرار عاجل من حسام البدري بشأن تدريب أهلي طرابلس

ترحيل الفنان محمد غنيم لنيابة جنوب القاهرة لإتمام إجراءات إعادة محاكمته بتهمة تهديد طليقته

الهدوء يعم ليبيا بعد ساعات من اشتباكات دامية أدت لمقتل الككلي وإصابة 6 آخرين

سبب مغادرة حسام عبد المجيد معسكر الزمالك وموقفه من مباراة بيراميدز

بلومبرج: ترامب سيعلن عن صفقة تمنح السعودية وصولا أكبر إلى أشباه الموصلات المتقدمة

خدمات

المزيد

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم للشباب بتشيلي 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطة في المنام وعلاقته بالمكر والخبث وعدم الوفاء

أحكام خاصة بالحيض في الحج والعمرة

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقتها بالشفاء القريب والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية