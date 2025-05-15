القصة الكاملة وراء مقتل "أمل" فتاة البراجيل بعد تأييد محكمة النقض حكم الإعدام

في مشهد يُجسد انتصار العدالة بعد مأساة هزّت مشاعر المجتمع المصري، أيدت محكمة النقض حكم محكمة جنايات الجيزة بإعدام المتهم بقتل ابنة خاله، الطالبة «أمل م.ع»، المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة البراجيل"، ورفضت الطعن المقدم منه، ليصبح الحكم بالإعدام نهائيًا وباتًّا، في واحدة من أكثر القضايا الجنائية التي أثارت الرأي العام خلال السنوات الأخيرة.

تفاصيل الحكم

قضت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر 2022، بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت الجلسة ذاتها للنطق بالحكم. وجاء القرار بعد سلسلة من الجلسات والتحقيقات التي أثبتت تورط المتهم بشكل مباشر في ارتكاب جريمة القتل بدافع الاعتداء الجنسي.

بلاغ ومشهد مأساوي

بدأت تفاصيل القضية عندما تلقى الرائد أحمد فرحات، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، إشارة من غرفة عمليات النجدة ببلاغ يُفيد بالعثور على جثة فتاة مذبوحة داخل منزل بمنطقة الزرايب في قرية البراجيل، دائرة المركز.

عند انتقال قوات الأمن إلى موقع الحادث، تبيّن أن الجثة تعود للفتاة أمل م.ع، 15 سنة، والتي كانت عارية الجسد، وبها آثار ذبح في الرقبة وطعنة نافذة في الجسد، في مشهد صادم وغير إنساني.

المشتبه به الأقرب إلى الضحية

كشفت التحريات أن الجاني هو أحد أقارب الفتاة، نجل عمتها، وهو شاب في مقتبل العمر. وبحسب ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، فإن المتهم كان يبيت في المنزل الذي وقعت فيه الجريمة، وحاول الاعتداء جنسيًا على الضحية. وعندما فشل في تنفيذ جريمته خشية افتضاح أمره، قرر التخلص منها بدم بارد.

ضبط الجاني واعتراف صادم

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم إطلاق مأمورية أمنية بقيادة النقيب إبراهيم فاروق، معاون مباحث أوسيم، حيث تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز. وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة تفصيلًا، مؤكدًا أنه حاول اغتصاب المجني عليها، وعندما لم يفلح، قرر قتلها خشية أن تفضحه.

النيابة: تحرك سريع وتحقيق شامل

باشرت النيابة العامة التحقيقات فورًا، حيث استمعت لأقوال الشهود، وراجعت تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية، وانتهت إلى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، ومحاولة الاعتداء الجنسي.

محكمة النقض: لا رحمة مع القاتل

رغم تقديم دفاع المتهم طعنًا أمام محكمة النقض، سعيًا لتخفيف الحكم أو إعادة المحاكمة، إلا أن المحكمة أيدت الحكم السابق، بعد أن ثبت لها اكتمال أركان الجريمة، وأكدت أن الطعن لا يستند إلى أسباب قانونية جادة، لتؤكد المحكمة بذلك أن العدالة لن تتهاون مع من ينتهك براءة الطفولة ويزهق الأرواح ظلمًا وعدوانًا.

ردود فعل وتداعيات

وفي الوقت الذي استقبلت فيه أسرة الضحية الحكم بارتياح نسبي، اعتبر كثيرون أن القصاص قد تحقق، لكن جراح فقدان "أمل" لن تندمل بسهولة، خاصة وأن الجريمة جاءت على يد شخص كان من المفترض أن يكون في موضع الأمان والثقة.

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