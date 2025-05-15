الخميس 15 مايو 2025
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حوادث

تطور جديد في واقعة أداء طالب الامتحان بدلا من اللاعب رمضان صبحي

رمضان صبحي
رمضان صبحي

أمرت الجهات المختصة بجنوب الجيزة، بحبس طالب وفرد أمن بمعهد سياحة وفنادق في منطقة أبو النمرس، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية واقعة محاولة الطالب أداء أحد الامتحانات بدلا من لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي.

وأصدرت النيابة العامة عددا من القرارات العاجلة، باستدعاء شهود العيان من إدارة المعهد وأفراد الأمن الإداري لسماع أقوالهم حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة داخل المعهد لرصد لحظة دخول المتهم ومقارنة هيئته باللاعب رمضان صبحى.

كما كلفت الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات حول مدى تورط اللاعب في الواقعة، بناء على أقوال المتهم، ومن المفترض أن يتم استدعاء اللاعب لسماع أقواله حول الحادث.

انتحال صفة لاعب بيراميدز

واعترف طالب بمعهد عال للسياحة، بواقعة انتحاله صفة لاعب بيراميدز، رمضان صبحي، وقيامه بأداء امتحان داخل أحد المعاهد العليا للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، بدلًا من اللاعب مقابل حصوله على أموال من اللاعب نفسه، وذلك أمام جهات التحقيق عقب التحفظ عليه. 

وجاء ذلك عقب أن حرر وكيل المعهد بلاغ ضد الطالب بتهمة انتحاله صفة اللاعب ومحاولته أداء الامتحان بدلًا من اللاعب في مركز شرطة أبو النمرس، وذلك عقب اكتشافه من قبل رئيس اللجنة التي تعمل على مراقبة الامتحانات بالمعهد العالي للسياحة والفنادق، أثناء مراجعة تحقيق الشخصية الطلاب الذين يردون الامتحان.

وقام على الفور وكيل المعهد بتقديم بلاغ في مركز الشرطة يفيد بالواقعة وأضاف المبلغ في محضر رسمي حرره ضد الشاب أنه أثناء مراجعة تحقيق الشخصية للطلاب قبل الامتحان من قبل مراقب لجنة الامتحانات تبين  قيام الشاب ليس من طلاب المعهد بانتحال صفة اللاعب والمقيد بالفرقة الثالثة بالمعهد.

وكان اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، تلقى إخطارًا من المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث قسم أبو النمرس، مفاده حضور وكيل معهد عالٍ للسياحة والفنادق بدائرة القسم، وبرفقته شاب يدعى "يوسف م"، يبلغ من العمر 22 عامًا، وأبلغ الأول بتضرره من الثاني لقيامه بانتحال صفة اللاعب رمضان صبحي.

ويواصل رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات في الواقعة.

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منطقة أبو النمرس أبو النمرس اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية لاعب بيراميدز رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز نادي بيراميدز

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