أخبار مصر: حرائق تضرب كورنيش النيل لليوم الثالث، حسم أزمة مباراة القمة، ورطة بإدارة ترامب بسبب سوريا، والذهب يفاجئ المصريين

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

كلاكيت تالت مرة، حريق هائل بكورنيش النيل في المعادي (فيديو وصور)

كلاكيت تالت مرة، نشب قبل قليل حريق هائل بـكورنيش النيل المعادي، ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق قبل امتداده للعقارات المجاورة.

التزموا منازلكم، تشكيل غرفة عمليات بالخارجية لمتابعة التطورات في ليبيا

تتابع اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا باهتمام بالغ التطورات المتسارعة في ليبيا الشقيقة والتوترات المتصاعدة خلال الأيام الأخيرة، وتستمر اللجنة في انعقاد دائم لمتابعة التطورات الراهنة.

انبعاثاتها تعادل مليار قنبلة هيدروجينية، تحذير من أقوى انفجارات شمسية تصل حرارتها إلى الأرض خلال ساعات

حذر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، من انفجارات شمسية قوية تضرب الأرض، كاشفًا عن 10 تأثيرات مصاحبة لهذه الانفجارات.

عاجزين عن رفعها، قرار ترامب بشأن سوريا فاجأ مسؤولي العقوبات في إدارته

ذكرت وسائل إعلام أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السعودية، يوم الثلاثاء، رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، فاجأ كثيرين في المنطقة.

مصر.. أمة السينما العربية الناجحة، سميح ساويرس وعمرو منسي في ندوة بمهرجان كان السينمائي

يشارك المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي، وعمرو منسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للمهرجان، في ندوة مميزة ضمن مشاركة المهرجان في سوق مهرجان كان السينمائي الدولي 2025.

فتح باب التقديم لوظائف معلم مادة الرياضيات بالأزهر الشريف، اليوم

يفتح موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل القائم بأعمال رئيس الجهاز اليوم الخميس فتح باب التقديم علي وظائف معلم مادة الرياضيات بالأزهر الشريف.

لجنة التظلمات تجتمع اليوم لحسم قرارها في أزمة مباراة القمة 130

تعقد لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، اجتماعًا حاسمًا لاتخاذ قرارها النهائي بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز، والتي لم تقام بسبب انسحاب الأهلى احتجاجًا على عدم تعيين حكام أجانب للقاء.

طقس اليوم الخميس، انخفاض جديد بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الغربية.

المجلس الرئاسي الليبي يعلن وقفا شاملا لإطلاق النار في طرابلس

أعلن المجلس الرئاسي الليبي وقفا شاملا لإطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس بعد اشتباكات دامية شهدتها المدينة منذ منتصف ليل الثلاثاء بين مجموعات مسلحة متناحرة.

الأهلي يحدد موعد أول ظهور لـ خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد مع الفريق

يدرس النادي الأهلي، تواجد خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد الذي سيتم إعلان التعاقد معه خلال الساعات المقبلة، في تدريبات الفريق عقب مباراة البنك الأهلي المقرر لها مساء السبت.

سجل اسمه رسميا مع مايكل جاكسون وبيبر، الشامي يدخل التاريخ بإنجاز غير مسبوق بأغنية "وين"

تصدر الفنان الشاب الشامي بأغنيته "وين" قائمة بيلبورد عربية 100 فنان، ليحقق بذلك إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق، ويصبح أصغر فنان يحقق هذا الإنجاز بعمر 22 عامًا و55 يومًا.

"الرئاسي الليبي" يجمد قرارات الدبيبة العسكرية بشأن أحداث طرابلس

قرر المجلس الرئاسي الليبي، الخميس، تجميد قرارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة ذات الطابع العسكري أو الأمني في إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية أو تكليف أشخاص بمهام عسكرية أو أمنية في حدود الاختصاصات الانتقائية للحكومة.

صام "مو" وفاق مبابي، حلم الحذاء الذهبي يتلاشى عن محمد صلاح

كابوس جديد يواجهه النجم المصري محمد صلاح، بعد أن لاح في الأفق تلاشي حلم "الحذاء الذهبي الأوروبي"، الذي كان مرشحًا بنسبة كبيرة لتحقيق الجائزة التي استعصت عليه طوال مسيرته.

أسعار الذهب اليوم الخميس 15-5-2025، انخفاضات جديدة تهز عرش المعدن الأصفر

ننشر أسعار الذهب وفق آخر تحديث في الأسواق المحلية والصاغة اليوم الخميس لشعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

معروض علينا، بيراميدز يحسم جدل توقيع رامي ربيعة للانضمام إلى الفريق

كشف مصدر بنادي بيراميدز، حقيقة توقيع اللاعب رامي ربيعة نجم النادي الأهلي، على عقود انتقال إلى الفريق خلال الفترة الحالية.

إيران تحدد شروطها للاتفاق النووي مع الولايات المتحدة

أعلن المستشار السياسي للمرشد الأعلى الإيراني علي شمخاني أن طهران ستكون مستعدة لتوقيع اتفاق نووي مع الولايات المتحدة وفق شروطها.

اليوم، أولى جلسات محاكمة نجل الفنان محمد رمضان لاتهامه بالاعتداء على طفل بالجيزة

تنظر محكمة الطفل بأكتوبر، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة نجل الفنان محمد رمضان، لاتهامه بالاعتداء على آخر داخل نادي نيو جيزة بمدينة 6 أكتوبر.

نفدوا بجلدهم، وصول حسام البدري وهادي خشبة وأيوب من ليبيا (صور)

وصل الفوج الأول من الرياضيين في ليبيا الذي ضم حسام البدري، والعديد من الرياضيين الآخرين، ومنهم هادي خشبة وأحمد شكري وأحمد أيوب.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة مصيرية لبرشلونة

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الخميس 15 مايو 2025، إقامة العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب.

بشكل مفاجئ، محافظ الإسكندرية يجري حركة تغييرات في الأحياء

أصدر محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد، قرارات مفاجئة بنقل وتغيير عدد من رؤساء الأحياء وسكرتير العموم.

في بث مباشر على تيك توك، مقتل مؤثرة مكسيكية بالرصاص داخل صالون تجميل (فيديو)

في حادثة مروعة هزت المكسيك، لقيت المؤثرة فاليريا ماركيز، البالغة من العمر 23 عامًا، مقتلها داخل صالونها التجميلي "Blossom – The Beauty Lounge" بولاية خاليسكو غربي المكسيك، في بثّ مباشر كانت تجريه لمتابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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