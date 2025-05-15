في بث مباشر على تيك توك، مقتل مؤثرة مكسيكية بالرصاص داخل صالون تجميل (فيديو)

في حادثة مروعة هزت المكسيك، لقيت المؤثرة فاليريا ماركيز، البالغة من العمر 23 عامًا، مقتلها داخل صالونها التجميلي "Blossom – The Beauty Lounge" بولاية خاليسكو غربي المكسيك، في بثّ مباشر كانت تجريه لمتابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثار المشهد الصادم حالة من الذهول في أنحاء أمريكا اللاتينية، في وقت تتصارع فيه عصابات المخدرات المتناحرة بعنف دموي من أجل السيطرة على الأراضي في معظم أنحاء المكسيك.

Parece que Valeria Márquez presentía lo que estaba por suceder. Fue asesinada en una transmisión en vivo.



(Personalmente considero que no se debe viralizar el video completo del momento del asesinato que ya corre en redes sociales) pic.twitter.com/b5QL5zHM5g May 14, 2025

وتُظهر اللقطات المصوّرة فاليريا ماركيز -23 عاما- تتحدث على ما يبدو إلى عامل توصيل خارج نطاق الكاميرا خلال البث المباشر يوم الثلاثاء، عندما أُطلقت عليها رصاصة في الصدر وأخرى في الرأس، فسقطت على الفور وفارقت الحياة داخل صالون تجميل في بلدية زابوبان، على أطراف مدينة جوادالاخارا.

وبدت ماركيز في اللحظات الأخيرة وهي تضع يدها على جرحها، قبل أن تسقط متأثرة بإصابتها، وفي تلك اللحظة، ظهرت امرأة مجهولة في الفيديو لتوقف البثّ المباشر.

وبحسب وكالة "إنفوباي"، فقد دخل مسلّح إلى الصالون وأطلق النار على فاليريا قبل أن يلوذ بالفرار على دراجة نارية. وفورًا، هرعت الفرق الطبية إلى الموقع، لكن إعلان الوفاة جاء سريعًا، فيما قرّرت السلطات إجراء تشريح للجثة لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.

Seconds before TikTok influencer Valerie Marquez was tragically shot and killed during a livestream. pic.twitter.com/eChChTsWOj — Gistme9ja (@Gistme9j) May 14, 2025

وطوقت الشرطة المكسيكية المكان وبدأت عملية ملاحقة للمشتبه به، دون الكشف عن هويته أو الدوافع المحتملة للجريمة.

وكانت فاليريا ماركيز شخصية معروفة على منصة "تيك توك"، حيث يتابعها أكثر من 110 آلاف شخص، واشتهرت بمحتواها الذي يركز على الجمال ونمط الحياة. وفي بيان صادر عن مكتب المدّعي العام، أوضحت التحقيقات الأولية أن المسلّح اقتحم الصالون وأطلق النار عليها مباشرة، ثم فرّ هاربًا.

وبعد ساعات فقط من الحادث، قُتل النائب السابق في حزب "الثورة المؤسساتية" المكسيكي، لويس أرماندو كوردوفا دياز، في مقهى بنفس المنطقة.

وأمس قُتلت مرشحة لمنصب عمدة في المكسيك برصاص مسلحين يُشتبه في انتمائهم لعصابات إجرامية، على الهواء مباشرة، لتصبح ثاني سياسية تُقتل بالولاية قبيل الانتخابات المقررة في أول يونيو.

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