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رياضة

الأهلي يحدد موعد أول ظهور لـ خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد مع الفريق

خوسيه ريفيرو، فيتو
خوسيه ريفيرو، فيتو

 يدرس النادي الأهلي، تواجد خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد الذي سيتم إعلان التعاقد معه خلال الساعات المقبلة، في تدريبات الفريق عقب مباراة البنك الأهلي المقرر لها مساء السبت.

وقال خالد الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "الأهلي بعد مباراة البنك الأهلي سيكون أمامه وقت طويل للمباراة التالية ضد فاركو والمقرر إقامتها يوم 28 مايو أي سيكون هناك فارق 11 يومًا".

واختتم: "الأهلي يرى أن يتواجد الجهاز الجديد في التدريبات قبل مباراة هامة مع وجود 11 يومًا فارق سيكون كافي ليتعرف المدرب على اللاعبين بشكل أكبر في وجود محمد شوقي وعماد النحاس ومحمد يوسف ليعاونوه".

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خوسيه ريفيرو الأهلي النادي الأهلي عماد النحاس مباراة البنك الاهلي محمد شوقي محمد يوسف

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