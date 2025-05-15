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فتح باب التقديم لوظائف معلم مادة الرياضيات بالأزهر الشريف، اليوم

بوابة الوظائف الحكومية،
بوابة الوظائف الحكومية، فيتو

يفتح موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل القائم بأعمال رئيس الجهاز اليوم الخميس فتح باب التقديم علي وظائف معلم مادة الرياضيات بالأزهر الشريف.

 

ويستمر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من 15 حتى 29 مايو 2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

 

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة رياضيات بالأزهر الشريف

وعن الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة رياضيات بالأزهر الشريف تتضمن يلي:

الصورة الشخصية.

  • الرقم القومي وجه أول سارية.
  • الرقم القومي وجه ثاني سارية.
  • شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.
  •  الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.
  • المؤهل الدراسي.
  • المؤهل الأعلى إن وجد.
  • صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال).
  • الدبلوم التربوي.
  • إيصال الإيداع البنكي.

نصائح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمتقدمين

يتعين عدم البدء في إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

في حال تقديم إفادة بالمؤهل يلزم أن تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحًا بها البيانات الأساسية وعلى الأخص الاسم كاملًا والتخصص والتقدير العام والنسبة المئوية وسنة التخرج وفي حال القبول المبدئي يجب إحضار أصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الإلكتروني.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.
يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علمًا بأنه يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).

يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي ووفقًا للإدارات التعليمية المذكورة بعاليه حيث سيتولى الأزهر الشريف توزيع الناجحين على الإدارات التعليمية المعلنة.

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