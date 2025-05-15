بشكل مفاجئ، محافظ الإسكندرية يجري حركة تغييرات في الأحياء

أصدر محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد، قرارات مفاجئة بنقل وتغيير عدد من رؤساء الأحياء وسكرتير العموم.

وتضمن القرار نقل اللواء طه زهير، رئيس حي المنتزه ثانٍ، للعمل بديوان عام المحافظة رئيسًا للإدارة العامة للنظافة وتجميل المدينة.

ونقل إسلام جمعة، سكرتير عام حي المنتزه ثان، للعمل باحثًا بإدارة التدخل السريع بديوان عام المحافظة، وتولي المهندسة دعاء عبد الرازق مهام رئاسة حي المنتزه ثانًٍ من سكرتير عام حي العجمي.

كما تم نقل أيمن محمد من التدخل السريع، إلى سكرتير حي المنتزه ثانٍ، عماد الحوشي سكرتير عام حي العجمي وسبق أن شغل نفس المنصب.

وأجرى المحافظ أيضًا تغييرات بحماية أملاك الدولة ومكتبه.

وأرجع مصدر بالمحافظة حركة التغيرات بسبب زيارته لحي المنتزه ثانٍ، ولم يعجبه مستوى الحي من إشغالات ونظافة وخلافه فأجرى تلك التغيرات الخاصة بالحي وتبعها حركة في بعض الأحياء، كما يجري تقييم أداء رؤساء أحياء آخرين وأمهلهم المحافظ وقت محدد لتحسين أدائهم أو الإطاحة بهم.

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