"الرئاسي الليبي" يجمد قرارات الدبيبة العسكرية بشأن أحداث طرابلس

قرر المجلس الرئاسي الليبي، الخميس، تجميد قرارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة ذات الطابع العسكري أو الأمني في إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية أو تكليف أشخاص بمهام عسكرية أو أمنية في حدود الاختصاصات الانتقائية للحكومة.

وكان الدبيبة قد أصدر قرارات بحل جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وإلغاء الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية من الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، وتكليف العميد مصطفى علي الوحيشي رئيسًا لجهاز الأمن الداخلي، خلفًا للواء لطفي الحراري.

وينص القرار الذي أصدره رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على "وقف إطلاق النار وقفًا شاملًا في جميع المناطق، ويلزم جميع الوحدات العسكرية العودة إلى مقارها فورًا دون قيد أو شرط، وتولي رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي مراقبة وتقييم الأوضاع والإبلاغ عن أي خروقات وتحديد المسؤوليات على من يخالف ذلك".

وتنص المادة الثالثة من قرار المجلس الرئاسي على تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة رئيس الأركان العامة بشأن الأحداث التي وقعت عقب مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار.

وشهدت طرابلس اشتباكات بمختلف الأسلحة في أعقاب إعلان مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي داخل مقر "اللواء 444 قتال" التابع لمنطقة طرابلس العسكرية مساء يوم الإثنين.

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