الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

"الرئاسي الليبي" يجمد قرارات الدبيبة العسكرية بشأن أحداث طرابلس

عبد الحميد دبيبة
عبد الحميد دبيبة مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فيتو

قرر المجلس الرئاسي الليبي، الخميس، تجميد قرارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة ذات الطابع العسكري أو الأمني في إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية أو تكليف أشخاص بمهام عسكرية أو أمنية في حدود الاختصاصات الانتقائية للحكومة.

وكان الدبيبة قد أصدر قرارات بحل جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وإلغاء الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية من الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، وتكليف العميد مصطفى علي الوحيشي رئيسًا لجهاز الأمن الداخلي، خلفًا للواء لطفي الحراري.

وينص القرار الذي أصدره رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على "وقف إطلاق النار وقفًا شاملًا في جميع المناطق، ويلزم جميع الوحدات العسكرية العودة إلى مقارها فورًا دون قيد أو شرط، وتولي رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي مراقبة وتقييم الأوضاع والإبلاغ عن أي خروقات وتحديد المسؤوليات على من يخالف ذلك".

وتنص المادة الثالثة من قرار المجلس الرئاسي على تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة رئيس الأركان العامة بشأن الأحداث التي وقعت عقب مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار.

وشهدت طرابلس اشتباكات بمختلف الأسلحة في أعقاب إعلان مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي داخل مقر "اللواء 444 قتال" التابع لمنطقة طرابلس العسكرية مساء يوم الإثنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجلس الرئاسى الليبى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة هيكلة المؤسسات الأمنية جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

الأكثر قراءة

تفاصيل استشهاد النقيب أدهم الشرقاوي معاون مباحث أطفيح

القبض على سائق المقطورة المتهم بدهس بطل كمال الأجسام في التجمع الخامس

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الأسباني 2025

"الرئاسي الليبي" يجمد قرارات الدبيبة العسكرية بشأن أحداث طرابلس

نفدوا بجلدهم، وصول حسام البدري وهادي خشبة وأيوب من ليبيا (صور)

التزموا منازلكم، تشكيل غرفة عمليات بالخارجية لمتابعة التطورات في ليبيا

كل يوم بحجة، خالد بيبو يحذر الأهلي من حمزة علاء بعد أزمة تجديد عقده (فيديو)

مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادثين مروعين بالفيوم

خدمات

المزيد

تراجع الدولار في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

بعد عودته من التوقف 4 سنوات.. كل ما تريد معرفته عن اختبار SAT (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 15 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأوامر والنواهي الإلهية في القرآن (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية