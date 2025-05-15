معروض علينا، بيراميدز يحسم جدل توقيع رامي ربيعة للانضمام إلى الفريق

كشف مصدر بنادي بيراميدز، حقيقة توقيع اللاعب رامي ربيعة نجم النادي الأهلي، على عقود انتقال إلى الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال مصدر بنادي بيراميدز في تصريحات لبرنامج ستاد المحور: "رامي ربيعة لم يوقع على عقود انتقال إلى الفريق ولم نتواصل معه".

وأكد: "كما قلنا من قبل في تصريحاتنا لبرنامج ستاد المحور، وكيل اللاعب هو من عرض علينا فكرة التعاقد مع رامي ربيعة ولم نتوصل معه لاتفاق".

واختتم: "نمتلك خط دفاع على أعلى مستوى وسنحسم ملف الصفقات والراحلين عقب نهاية الموسم لتلاحم المباريات وضيق الوقت".

يذكر أن الأهلي قد تقدم بعرض جديد لتجديد عقد ربيعة ولكن اللاعب طلب زيادة المبلغ المعروض، ولا تزال حاليًّا المفاوضات جارية بين الطرفين.

وينتهي تعاقد ربيعة مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع حاليًّا لأي فريق بشكل مجاني.

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