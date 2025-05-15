نفدوا بجلدهم، وصول حسام البدري وهادي خشبة وأيوب من ليبيا (صور)

وصل الفوج الأول من الرياضيين في ليبيا الذي ضم حسام البدري، والعديد من الرياضيين الآخرين، ومنهم هادي خشبة وأحمد شكري وأحمد أيوب.



وشهدت صالة مطار القاهرة وصول الفوج الأول من الرياضيين من ليبيا بقيادة حسام البدري، بجانب وجود وفد رسمي من وزارة الشباب والرياضة لاستقبالهم.

وأعلن حسام البدري في وقت سابق عودته إلى مصر قادمًا من ليبيا بعدما شهدت ليبيا حالة من عدم الاستقرار.

بيان حسام البدري

وقال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر والنادي الأهلي السابق وأهلي طرابلس الليبي في بيان رسمي سابق: أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الاهتمام والمتابعة وتكليف الأجهزة المعنية لحل أزمة احتجاز الطاقم الفني المصري في العاصمة الليبية طرابلس.

وزارة الرياضة تتواصل مع الخارجية

وفي السياق ذاته، أوضح محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة برئاسة الدكتور أشرف صبحي تواصلت مع وزارة الخارجية لمتابعة أوضاع الرياضيين المصريين العالقين في ليبيا.

تنسيق جهود إعادة الرياضيين المصري من ليبيا

وأشار الشاذلي إلى أن الاتصالات شملت السفارة المصرية في ليبيا ووزارة الخارجية، وذلك لتنسيق جهود إعادة الرياضيين المصريين وضمان سلامتهم وسط الأوضاع الحالية في الأراضي الليبية.

وأضاف أن الوزارة تبذل كل ما في وسعها وتتحرك على كافة المستويات من أجل تأمين عودة الرياضيين إلى مصر في أسرع وقت ممكن.

أبرز الرياضيين المتواجدين في ليبيا

ويوجد حاليًّا في ليبيا عدد من الرياضيين المصريين من بينهم حسام البدري، محمود عبد المنعم كهربا، عصام هلال، أحمد شكري، هادي خشبة، هادي سعيد، أحمد أيوب، أحمد زكريا، ومحمود شفيق.

استغاثة عاجلة من الرياضيين المصريين في ليبيا

ووجه أحمد عصمت مدرب الأحمال البدنية المتواجد في ليبيا، رسالة استغاثة لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تطالبه بالتدخل لإنقاذ الرياضيين الموجودين في ليبيا لاعبين ومدربين، في ظل حالة من التوترات الأمنية تشهدها ليبيا خلال الوقت الحالي.

ونشر مدرب الأحمال قائمة تضم عددًا من الرياضيين المصريين الموجودين في ليبيا من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وجاءت القائمة كالتالي:

محمود كهربا - أحمد عصمت - حسام البدري - عصام هلال - أحمد شكري - هادي خشبة - هادي سعيد - أحمد أيوب - أحمد زكريا.

توقف منافسات كرة القدم في ليبيا

وأعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم رسميًّا عن إيقاف منافسات مرحلة التتويج بالدوري الليبي للمحترفين، الخاصة بالمجموعة الغربية الثانية في ضوء الأوضاع الأمنية المتوترة في محيط العاصمة طرابلس.

وقالت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة في بيان مقتضب على حسابها الرسمي بمنصة "فيسبوك": "تعلن لجنة تنظيم المسابقات عن إيقاف مباريات جميع المسابقات الرياضية التي تشرف عليها اللجنة بالمنطقة الثانية (المنطقة الغربية) إلى حين إشعار آخر".

ويعود سبب توقف النشاط الكروي في منطقة الغرب (طرابلس) إلى الأحداث الأمنية والعسكرية المتوترة في المنطقة عقب الإعلان عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي مساء الإثنين الماضي.

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