الخميس 15 مايو 2025
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خارج الحدود

إيران تحدد شروطها للاتفاق النووي مع الولايات المتحدة

المستشار السياسي
المستشار السياسي للمرشد الأعلى الإيراني علي شمخاني، فيتو

أعلن المستشار السياسي للمرشد الأعلى الإيراني علي شمخاني أن طهران ستكون مستعدة لتوقيع اتفاق نووي مع الولايات المتحدة وفق شروطها.


وأكد استعداد بلاده للالتزام بالتخلص من مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب المستخدم في "الأسلحة" مقابل رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، بحسب ما ذكرت قناة "إن بي سي" الأمريكية.

وأشار إلى أن إيران ستلتزم بعدم إنتاج أسلحة نووية والتخلص من جميع مخزوناتها من اليورانيوم العالي التخصيب الذي يمكن استخدامه كأسلحة، والموافقة على تخصيب اليورانيوم فقط في المستويات الأدنى اللازمة للاستخدام المدني، والسماح للمفتشين الدوليين بمراقبة هذه العملية، مقابل الرفع الفوري لجميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.

وفي وقت سابق، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عن حقها في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بما في ذلك التخصيب.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران ترفض بشكل قاطع امتلاك أو استخدام الأسلحة النووية، التي وصفها بأنها "محرمة" في العقيدة الإيرانية.

وعقدت الجولة الرابعة من المفاوضات بين واشنطن وطهران حول الملف النووي الإيراني، وأتت بعد انقطاع دام أسبوعين وهو أطول توقف حدث حتى الآن في سلسلة الاتصالات التي تنظمها مسقط بشكل متتابع.

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