كلاكيت تالت مرة، حريق هائل بكورنيش النيل في المعادي (فيديو وصور)

كلاكيت تالت مرة، نشب قبل قليل حريق هائل بـكورنيش النيل المعادي، ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق قبل امتداده للعقارات المجاورة.

وأسفر الحريق عن التهام كميات كبيرة من الهيش وأشجار النخيل، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وتسبب الحريق في رعب لأهالي منطقة الملك الصالح التابعة لحي مصر القديمة الذين هرولوا للشارع خوفًا من امتداد النيران للمساكن.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بوجود حريق بكورنيش المعادي، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

وتعمل الفرق حاليًًا على محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وتجري الآن عمليات إخماد الحريق وحصر الخسائر ولم تسجل أي إصابات بشرية حتى الآن.

وأمس الأربعاء نشب حريق هائل في أرض فضاء بمنطقة كفر العلو في حلوان على كورنيش النيل.

ويأتي حريق حلوان بعد 24 ساعة من حريق مماثل بحريق بكورنيش النيل بمنطقة المعصرة وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخالفات وهيش يوجد بمحيط الكورنيش وتمكنت قوات المطافئ من السيطرة عليه إلا أنه تجدد مع بداية صباح الأربعاء.

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