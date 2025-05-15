سجل اسمه رسميا مع مايكل جاكسون وبيبر، الشامي يدخل التاريخ بإنجاز غير مسبوق بأغنية "وين"

تصدر الفنان الشاب الشامي بأغنيته "وين" قائمة بيلبورد عربية 100 فنان، ليحقق بذلك إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق، ويصبح أصغر فنان يحقق هذا الإنجاز بعمر 22 عامًا و55 يومًا.

موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية

هذا النجاح اللافت منحه أول أرقامه القياسية في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بالشراكة مع منصة بيلبورد عربية.

وعبر الشامي عن فرحته بهذا الإنجاز عبر صفحته على منصة "إكس" وقال: مع مايكل جاكسون وجاستن بيبر رسميًّا صار اسمي الشامي الحاصل على جائزة جينيس العالمية للارقام القياسية.. بحبكم.

قائمة "بيلبورد عربية 100

يُعد هذا الرقم القياسي إنجازًا بارزًا في المسيرة الفنية القصيرة للشامي، إذ لم يسبق لأي فنان في العالم العربي أن تصدّر قائمة "بيلبورد عربية 100" في هذا العمر، ما يجعل من الشامي رمزًا لجيل جديد من الفنانين الشباب الذين يقتحمون الساحة الموسيقية بأسلوب حديث وأصوات واعدة.

أغنية "وين" تتصدر القوائم

وحققت أغنية "وين" انتشارًا واسعًا عبر مختلف المنصات الرقمية، وتصدرت ترندات مواقع التواصل الاجتماعي منذ إطلاقها، بفضل كلماتها القريبة من الجمهور ولحنها العصري الذي يدمج بين الطابع المحلي والإيقاع العالمي.

هذا التفاعل الجماهيري الكبير دفع الأغنية إلى المرتبة الأولى في تصنيف "بيلبورد عربية"، الذي أصبح مؤشرًا معتمدًا لنجاح الأعمال الفنية في المنطقة.

موسوعة جينيس تحتفي بالشامي

تعاون "بيلبورد عربية" مع "جينيس للأرقام القياسية" أتاح توثيق هذا الإنجاز رسميًّ-ا، ما أضفى بُعدًا عالميًّا على نجاح الشامي.

وتسلم الفنان جائزته الخاصة، التي توثق رقمه القياسي، في أجواء احتفالية، وعبَّر عن سعادته البالغة وامتنانه لجمهوره في مقابلة حصرية "بيلبورد عربية" يمكن مشاهدتها عبر موقعها الإلكتروني.

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