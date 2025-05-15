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رياضة

صام "مو" وفاق مبابي، حلم الحذاء الذهبي يتلاشى عن محمد صلاح

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

كابوس جديد يواجهه النجم المصري محمد صلاح، بعد أن لاح في الأفق تلاشي حلم "الحذاء الذهبي الأوروبي"، الذي كان مرشحًا بنسبة كبيرة لتحقيق الجائزة التي استعصت عليه طوال مسيرته.

ولم يسبق لنجم ليفربول أن توج بالحذاء الذهبي الأوروبي، بالرغم من اقترابه من الصدارة في مواسم عدة.

وكان محمد صلاح متصدرًا ترتيب الهدافين في دوريات أوروبا، برصيد 28 هدفًا بالدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه عانى من صيام تهديفي غريب، حيث سجل هدفا واحدا في آخر 7 مباريات بالدوري.

في هذه الفترة، تألق المهاجم السويدي فيكتور جويكيريس، هداف الدوري البرتغالي مع سبورتنج لشبونة، والذي تتابعه كبرى أندية البريميرليج.

ويتصدر جويكيريس قائمة هدافي أوروبا برصيد 38 هدفًا، يليه صلاح برصيد 28 هدفًا، لكن الأهداف في الدوري البرتغالي تحسب بـ1.5 نقطة لكل هدف، بينما تحسب بنقطتين في إنجلترا، في قائمة سباق الحذاء الذهبي الأوروبي.

هذا يعني أن صلاح يحتاج لهدف لتجاوز جويكيريس.

ومساء الأربعاء، دخل النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى السباق، عندما وصل للهدف 28 له في الدوري الإسباني، معادلًا حصيلة صلاح.

ويتبقى لصلاح ومبابي مباراتين في الدوري، ويبدو أن مبابي أكثر ترشيحًا لتسجيل الأهداف، نظرًا للأداء في الفترة الأخيرة.

أما جويكيريس، فلديه مباراة أخيرة، ويأمل أن يسجل فيها ليبتعد عن صلاح ومبابي.

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