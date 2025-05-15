أسعار الذهب اليوم الخميس 15-5-2025، انخفاضات جديدة تهز عرش المعدن الأصفر

ننشر أسعار الذهب وفق آخر تحديث في الأسواق المحلية والصاغة اليوم الخميس لشعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.



سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5200 جنيهًا “بيع”، 5171 جنيه “شراء” بانخفاض 11 جنيهًا عن أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4550 جنيهًا “بيع”، 4525 جنيها “شراء” بانخفاض 10 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3900 جنيها “بيع”، 3878 جنيهًا “شراء” بانخفاض 8 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36400 جنيهًا “بيع”، 36200 جنيها “شراء” بانخفاض 80 جنيهًا.

تراجع أسعار الذهب بالسوق العالمية

تراجعت أسعار الذهب للمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام، وسط تقييم المتداولين في الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية لشهر أبريل، التي جاءت دون التوقعات، إلى جانب تراجع حدة التوترات التجارية مع الصين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.