مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة مصيرية لبرشلونة
مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الخميس 15 مايو 2025، إقامة العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
أوساسونا X أتلتيكو مدريد – 8 مساءً بتوقيت القاهرة على beIN Sports HD 3
رايو فاليكانو X ريال بيتيس – 8 مساءً بتوقيت القاهرة على beIN Sports HD 2
خيتافي X أتلتيك بيلباو – 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة على beIN Sports HD 3
إسبانيول X برشلونة – 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة على beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري السعودي
* القادسية X الوحدة – 6:55 مساءً بتوقيت القاهرة
* الرياض X الشباب – 7:05 مساءً بتوقيت القاهرة
* الرائد X الاتحاد – 9 مساءً بتوقيت القاهرة على SSC1 HD
كأس أمم إفريقيا للشباب
جنوب إفريقيا X نيجيريا – 6 مساءً بتوقيت القاهرة على beIN Sports HD 6
المغرب X مصر – 9 مساءً بتوقيت القاهرة على beIN Sports HD 6.
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