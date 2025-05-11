أخبار الحوادث اليوم: حريق هائل في برج اتصالات بالتجمع.. ضبط عصابة تسهيل الزواج على الفيس بوك.. الإفراج عن 105 متهمين محبوسين احتياطيًا
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
ضبط 6 متهمين بغسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات في الجيزة
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط 6 أشخاص بمحافظة الجيزة، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة وترويجها.
السيطرة على حريق هائل في برج اتصالات شهير بجوار معهد أورام التجمع الأول
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق هائل اندلع صباح اليوم في برج تابع لإحدى شبكات الاتصالات الشهيرة، والواقع بجوار معهد أورام التجمع الأول، دون وقوع إصابات بشرية.
عروستك عندنا، ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسهيل الزواج
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي مكوّن من شخصين وسيدة، جميعهم لهم معلومات جنائية، وذلك بعد تورطهم في ممارسة نشاط إجرامي خطير قائم على النصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أمن الإسماعيلية يستهدف البؤر الإجرامية لضبط الخارجين عن القانون (صور وفيديو)
شنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، حملة أمنية مكبرة للقضاء على البؤر الاجرامية التي تأوي الخارجين عن القانون، وذلك تحت إشراف كل من اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والعميد محمد عليان رئيس مباحث المديرية.
إصابة 5 طلاب في انفجار أسطوانة غاز أمام مدرسة بكرداسة
أصيب 5 طلاب بمدينة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، جراء انفجار أسطوانة غاز كانت بحوزة أحد الباعة الجائلين المتواجدين أمام إحدى المدارس، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي والطلاب.
سلمى بهجت، العدالة تُقتص لفتاة الشرقية بعد تأييد حكم الإعدام على قاتلها
بعد مرور ما يقرب من عامين على جريمة هزت الوجدان المصري، أسدلت محكمة النقض الستار على واحدة من أبشع جرائم العنف ضد المرأة، بتأييدها حكم الإعدام الصادر بحق الشاب إسلام محمد فتحي، الطالب الجامعي المتهم بقتل زميلته سلمى بهجت، المعروفة إعلاميًا بـ”فتاة الشرقية”. جاء الحكم بمثابة تأكيد قضائي على خطورة ما تم ارتكابه، وعلى أن القانون لا يتهاون في مواجهة من يعتدي على حياة الآخرين، خاصة النساء، بدافع التملك أو الانتقام.
أبرزها إعدام مرسي، قضايا حكم فيها الراحل شعبان الشامي
توفي صباح اليوم الأحد، المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا بعد صراع مع المرض ومن المقرر دفنه عصر اليوم.
الإفراج عن 105 متهمين محبوسين احتياطيًا
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى كافة نيابات الجمهورية، بمراجعة الموقف القانوني لجميع المتهمين المحبوسين احتياطيًا بشكل دوري، فقد أمر المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل ٥٥ متهمًا، كما سبق أن تم إخلاء سبيل ٥٠ متهمًا خلال الشهرين الماضيين، وذلك على ذمة قضايا تُجرِي تلك النيابة تحقيقات فيها.
حريق ميدان سفير بمصر الجديدة، تفاصيل الحادث وأسباب الاشتعال
شهدت منطقة مصر الجديدة، صباح اليوم الأحد 11 مايو 2025، حريقًا هائلًا داخل أحد العقارات السكنية بميدان سفير، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز في مطعم شهير بالطابق الأرضي، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وامتدادها إلى باقي الطوابق.
مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط آخرين من تجار المخدرات في السويس ودمياط
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من توجيه ضربة قوية لبؤر إجرامية بمحافظتي السويس ودمياط تخصصت في جلب وترويج المواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
تمزيق جسد شاب على أيدى 3 طلاب حاول منعهم من معاكسة شقيقته في أكتوبر
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة الاعتداء على شاب في مدينة 6 أكتوبر أثناء الدفاع عن شقيقته.
القبض على سائق توك توك خطف طفلة لسرقة حلقها الذهبى بالمرج
ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق توك توك خطف طفلة عمرها عامان لسرقة حلقها الذهبى بمنطقة المرج.
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