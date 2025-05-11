مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط آخرين من تجار المخدرات في السويس ودمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من توجيه ضربة قوية لبؤر إجرامية بمحافظتي السويس ودمياط تخصصت في جلب وترويج المواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط كميات ضخمة من المخدرات

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، قيام مجموعات إجرامية شديدة الخطورة بالإعداد لجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة استعدادًا لترويجها، مع حيازتهم لأسلحة نارية غير مرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بالتعاون مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل الأمني بمحافظة دمياط عن مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة، سبق اتهامه في جنايتي "مخدرات – قتل"، وصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد في جناية "اتجار بالمواد المخدرة"، بينما تم ضبط باقي عناصر التشكيل.

مضبوطات ضخمة بقيمة 10 ملايين جنيه

وأسفرت المداهمات عن ضبط قرابة 72 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة شملت: حشيش، هيدرو، بانجو، هيروين، وشابو، بالإضافة إلى 7 قطع سلاح ناري بينها بندقية آلية، 3 بنادق خرطوش، وطبنجة. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالي 10 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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