القبض على سائق توك توك خطف طفلة لسرقة حلقها الذهبى بالمرج

الأحد 11/مايو/2025 - 08:36 م 5/11/2025 8:36:41 PM

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق توك توك خطف طفلة عمرها عامان لسرقة حلقها الذهبى بمنطقة المرج.

القبض على سائق توك توك خطف طفلة عمرها عامان لسرقة حلقها الذهبى بمنطقة المرج

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من ربة منزل بأنها حال زيارتها لوالدها بدائرة القسم وقيام نجلتها "عامان" باللهو أمام العقار فوجئت بعدم تواجدها.

خطف طفلة عمرها عامان لسرقة حلقها الذهبي بمنطقة المرج



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام سائق مركبة "توك توك" باصطحاب الطفلة المذكورة لمحل سكنه وأمكن ضبط مرتكب الواقعة وبصحبته الطفلة وتم تسليمها لأهليتها، واعترف بارتكاب الواقعة بقصد سرقة قرطها الذهبى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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