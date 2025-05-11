الأحد 11 مايو 2025
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حوادث

النيابة تأمر بسرعة إجراء التحريات وانتداب المعمل الجنائي في حريق مطعم مصر الجديدة

حريق، فيتو
حريق، فيتو

بدأت نيابة مصر الجديدة التحقيق في الحريق الهائل الذي اندلع داخل مطعم شهير في منطقة مصر الجديدة، حيث أمرت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 كما قررت انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وتحديد أسبابه، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادث.


وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد نجحت في السيطرة على النيران التي اندلعت بأحد المطاعم الشهيرة في ميدان سفير بحي النزهة، وذلك قبل امتدادها إلى الشقق السكنية بالعقار المكون من ستة طوابق، وتمكنت القوات من السيطرة علي النيران، بعد تنفيذ عملية إخلاء للسكان وفصل التيار الكهربائي والغاز لمنع حدوث انفجار نتيجة شدة النيران.

انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المطعم وراء الحريق

وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن الحريق نشب نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المطعم الكائن بالطابق الأرضي، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب ووصولها إلى شرفات الطوابق من الأول حتى الثالث، كما امتدت النيران إلى محل أحذية مجاور مغلق، وأسفرت عن تفحم محتوياته بالكامل، إلى جانب التلفيات التي لحقت بالمطعم.
وأصدر اللواء إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قرارًا عاجلًا بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار رقم 78 بشارع عثمان بن عفان، وذلك لتقييم الأضرار التي لحقت بالمبنى وبيان مدى تأثره بارتفاع درجات الحرارة والنيران التي اندلعت في الطابق الأرضي.

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