أبرزها إعدام مرسي، قضايا حكم فيها الراحل شعبان الشامي

توفي صباح اليوم الأحد، المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا بعد صراع مع المرض ومن المقرر دفنه عصر اليوم.

ويعد الراحل من أبرز القضاة الذين برز أسمهم بعد ثورة ٣٠ يونيو حيث نظر العديد من قضايا الإرهاب فضلا عن قضية للرئيس الراحل حسني مبارك.

وجاءت أبرز القضايا التي نظرها المستشار الراحل شعبان الشامي كالتالي:

في يونيو 2015 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة الرئيس الراحل محمد مرسي و35 متهمًا من قيادات الإخوان، لاتهامهم بالتخابر مع حركة حماس، وحزب الله اللبناني، وتمرير أسرار الدفاع إلى جهات خارجية بغية التخطيط لأعمال إرهابية بالبلاد وتمويلها، وارتكاب جرائم وأفعال تهدد الأمن القومي لمصر، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بالتخابر الكبرى، بإعدام خيرت الشاطر وعصام البلتاجي وعبد العاطي والحكم على محمد مرسي ومحمد بديع وسعد الكتاتني وعصام العريان بالسجن المؤبد، ومعاقبة محمد الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات، كما حكم في الجلسة نفسها بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة باقتحام السجون.



حسني مبارك

ونظر الراحل المستشار شعبان الشامي اتهام الرئيس الراحل حسني مبارك بالكسب غير المشروع وقرر إخلاء سبيله ورفض طعن النيابة العامة.



قضية استهداف المجرى الملاحي

في مارس 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام 26 متهما في قضية استهداف المجرى الملاحي.



خلية مدينة نصر

وفي أكتوبر 2014 أصدر الراحل شعبان الشامي حكما بمعاقبة 25 متهما بأحكام تتراوح بالسجن المشدد 7 سنوات حتى السجن المؤبد، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بخلية مدينة نصر.



في سبتمبر 2013 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار الراحل شعبان الشامي بتأييد قرار النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، بمنع التصرف في أموال كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، و22 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.