الأحد 11 مايو 2025
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حوادث

الإفراج عن 105 متهمين محبوسين احتياطيًا

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى كافة نيابات الجمهورية، بمراجعة الموقف القانوني لجميع المتهمين المحبوسين احتياطيًا بشكل دوري، فقد أمر المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل ٥٥ متهمًا، كما سبق أن تم إخلاء سبيل ٥٠ متهمًا خلال الشهرين الماضيين، وذلك على ذمة قضايا تُجرِي تلك النيابة تحقيقات فيها.

تحقيقات موسعة

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

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النائب العام المستشار محمد شوقي رئيس الاستئناف أمن الدولة العليا

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